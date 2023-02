El PP de Ferrol insta a Mato a «trabajar para garantizar» la seguridad de las familias en Recimil

La concejala del PP de Ferrol, Rosa Martínez, mostró una gran preocupación por las últimas okupaciones ilegales de viviendas en el barrio de Recimil alertando sobre la situación de inseguridad y graves problemas de convivencia de los vecinos, que han manifestado públicamente tener miedo. “Nuestro total apoyo a las familias tras los altercados y okupaciones de las últimas semanas, debemos garantizar su seguridad y trabajar de manera transversal para avanzar en un barrio para vivir y disfrutar.”

La popular recordó que en el 2014 hubo un compromiso y un acuerdo de la corporación municipal de trabajar en la elaboración de un plan de intervención sociocomunitaria, con un trabajo transversal de todas las concejalías y la implicación de todos los agentes sociales del barrio (vecinos, parroquia, mercado, centros educativos, entidades sociales, asociaciones de vecinos…). Con todos ellos «se mantuvieron reuniones, sin su implicación activa no se conseguiría trabajar ni avanzar, de igual manera que se hizo años atrás en el barrio de Caranza.»

Sin embargo, tienen que lamentar que el gobierno de Mato «no le haya dado continuidad a este plan de intervención.» “No hay un compromiso serio con los vecinos de Recimil, el Gobierno se ha limitado a hacer un plan de inclusión subvencionado por la Xunta de Galicia que tiene carácter temporal”, para realizar una buena intervención en el barrio «hay que trabajar desde todas las áreas (bienestar, urbanismo, seguridad, cultura…) de forma permanente, no con parches que tienen una duración de unos meses«, insistió.

En el 2021 el Gobierno local anunciaba que se reservarían más viviendas de emergencia social y aspiraba a otorgar 50 del listado de familias que estaban esperando desde la última adjudicación. «Se atrevía a decir que iban a recuperar más pisos y que los pondrían a disposición, garantizando que no se generarían dificultades de convivencia o conflictividad al tiempo que comprometían la creación de una nueva comisión para todo ello». “Qué han hecho en estos cuatro años, incumplir sus palabras: no hay plan de intervención sociocomunitaria, no hay seguridad en el barrio, no hay trabajo transversal de las concejalías y no hay relación con los vecinos, centros educativos ni con las asociaciones de vecinos”, afirmaba la concejala popular.

En Recimil «hay un grave problema de okupaciones con un gran efecto llamada, que en los últimos días ha puesto en alerta a los vecinos que manifiestan tener miedo, que el Ayuntamiento no hace nada con carácter inmediato y que cada día hay nuevos intentos de okupar viviendas.»

Han solicitado información de lo realizado en Recimil para favorecer la integración, seguridad y convivencia «y no hay respuesta del Gobierno». “Lamentamos que Mato priorice el cemento frente a las demandas de los ferrolanos, privándoles durante estos cuatro años de un plan de intervención o de algo tan importante como es garantizar su seguridad y poder vivir tranquilos en su barrio”.

Por todo ello, exigen más seguridad a diario en Recimil e instan al Gobierno «a que se ponga a trabajar para conseguirlo, escuchando a los vecinos que se sienten vulnerables, amenazados y que tienen miedo en su propio barrio, así no se puede vivir«, manifestó la concejala Rosa Martínez.