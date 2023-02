Protestas por la falta de informaciòn sobre las obras en As Pías. Al parecer este viernes se abre al tráfico el túnel de Calle Nueva

Tras un silencio, de tiempo, y protestas de los vecinos por lo despacio que se realizaban las obras, apoyados por algunos partidos políticos, el concello mediante un comunicado informa que este miércoles, día 15 se mantuvo en el concello una reunión de coordinación y seguimiento a la que asistieron responsables de la obra de reurbanización que está ejecutando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en la avenida de As Pías,

Durante la reunión, los técnicos de la empresa que ejecuta los trabajos señalaron que este mismo jueves, día 16, comenzaría la demolición de los restos del viaducto de Marqués de Santa Cruz, por lo que se desvió el paso de cebra habilitado entre las calles A y Lepanto a las calles

B y Lepanto para unir Caranza con las viviendas de Bazán. En cuanto a la conexión a pie entre Caranza y O Bertón, a partir de este jueves día 17, no se podrá pasar por el puente, por lo que deberá hacerse por el paso subterráneo de Juan de Austria.

REAPERTURA EN EL TÚNEL DE LA CALLE NUEVA

También se informa desde el concello que se les comunió que este viernes, día 17, se reabrirá a la corculación la zona del túnel de la calle Nueva de Caranza y quedará restituido por ella el tráfico rodado y a pie aunque con restricciones, puesto que se retiró la baranda de seguridad en una de las aceras bajo el puente, por lo que solo se podrá pasar a pie por una de las márgenes.

Cabe señalar que el día 15 de noviembre del pasado año, hace justo tres meses, se había enviado un comunicado a todos los medios en el que se anunicaba el cierre a la circulaciòn de veículos y peatonal en la zona del túnel «durante unos dñias» lo que ha ocasionado numerosas protestas por el retraso sin dar cuenta a la ciudadanía, especialmente a los vecinos de Ultramar y Caranza, y a los servicios públicos (taxis) a que se debía el retraso y la fecha de reapertura.

PROTESTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARANZA

Ante la falta de información y sobre todo por las medidas que se adoptaban por la empresa constructora, con conocimiento del concello según se informa de la celebracion de la reuniòn con la empresa este miércoles, la Asociacion de Vecinos de Caranza ha emitido una «fuerte» nota de prensa dirigida al alcalde en la que la que se indica que este mismo miércoles, a última hora, se les dió cuenta de las medidas adoptadas ycontra las que, en principio, están en contra.

En la nota se señala que «Ante la inesperada noticia recibida este miércoles a través del Concejal de Urbanismo, que ponía en nuestro conocimiento, que a partir del día 17 no se iba a poder cruzar de Caranza al Bertón por el Scalestri, le hacemos saber que

 Está asociación y casi todo el barrio en general apostó siempre por la Humanización de As Pías, considerando que el estar unidos a los barrios de San Xoan Bertón y Ultramar era fundamental para la integración de nuestro barrio en la ciudad. Recibimos la noticia de la ejecución de las obras con entusiasmo, y apostando porque el Gobierno Municipal representara a nuestro barrio ante el Ministerio y Demarcación de carreteras para que los vecinos y vecinas de Caranza estuviésemos siempre informados con antelación, de los cambios que podríamos sufrir en nuestros hábitos durante los más de dos años de duración

de las obras.

 Las obras empezaron mal y transcurren peor, la comunicación no existe y la información, como ya le hicimos saber en varias ocasiones es nula, inexistente, a día de hoy aún no sabemos porque desde mediados de diciembre hasta ahora las obras estuvieron paradas.

 Las decisiones que toma la empresa y/o dirección de obra y que nos afectan gravemente, no se nos comunican de ninguna manera, hasta el momento nos hemos ido enterando cuando se generaba el problema; cortes de calles, desvíos de líneas de autobús, eliminación de paradas, eliminación de pasos peatonales…..

 Caranza es un barrio de casi 12.000 habitantes y much@s vecinos van en autobús o caminando a trabajar o a los centros educativos de San Xoan Bertón, Ultramar o a superficies comerciales como Alcampo y la única alternativa segura de paso es el Scalestri.

 Hoy día 15 de febrero de 2023, se repite la misma situación que cuando nos variaron las rutas de autobús y los horarios.Ahora, nos enteramos con solo un día de antelación, de que no vamos a poder cruzar al otro lado de As Pías por el Scalestri, y lo anuncian con un cartel colocado en la valla de obra y ponen que la alternativa es “el paso inferior y la pasarela metálica” sin más indicación ni explicación de la situación de ese paso inferior y de la pasarela metálica.

Sinceramente le hacemos saber que nos sentimos marionetas de unos políticos que con el poder que les da el cargo que ostentan, deciden sin contar con nosotros temas que nos afectan directamente.

Ya se lo hicimos saber hace unos meses, el Ministerio no puede ningunear a una ciudad ni el Alcalde debe permitirlo. Cuando menos, usted, debe mostrarnos que por encima de las siglas de su partido y de las decisiones unilaterales que tome, estamos los ciudadan@s, ferrolan@s a los que usted representa.

Públicamente, debe exigirle a quien tenga la competencia sobre la obra, que nos mantenga informad@s, es un derecho que tenemos tod@s, porque le repetimos, afecta directamente a nuestra vida cotidiana, a nuestras actividades básicas de la vida diaria como poder trasladarnos, acudir al trabajo, al colegio, saber el horario del autobús o si las paradas se mantienen o no.

tuenl as pias El gobierno municipal sabe perfectamente que el túnel que la empresa denomina “paso inferior” no es el más adecuado como alternativa, se inunda todos los días aunque no llueva porque le influye la subida de la marea, no está suficientemente iluminado, el diseño de la entrada y salida impiden ver si hay alguien dentro, hasta ahora tratábamos de evitarlo en la medida de lo posible por seguridad ciudadana y “La pasarela metálica” está muy deteriorada, además tiene una pendiente que no permite a personas mayores subir por ella, de hecho hace años que dicen, desde el Concello, que

habría que retirarla.

SOLICITAMOS:

1o Que con urgencia nos ofrezcan otra alternativa más segura para cruzar al Bertón

2o Que convoque una reunión urgente con el representante de Demarcación de Carreteras en donde podamos estar presentes, para mostrarles nuestras dudas y malestar.

3o Que técnicos municipales revisen la pasarela metálica y emitan un informe en donde nos garanticen que cumple todas las normas de seguridad para poder utilizarla.

4o Que coloque en el paso inferior (túnel de Juan de Austria) una plataforma más elevada del nivel actual del suelo para que podamos cruzar cuando está inundado de agua, adaptada para personas con movilidad reducida, refuerce la iluminación, ponga espejos en la entrada y salida que permitan ver el interior, y que la Policía local patrulle a pie la zona con frecuencia.

5o QUE HAGA QUE NOS TENGAN EN CUENTA EN LA TOMA DE DECISIONES, QUE NOS INFORMEN CON TIEMPO Y QUE CONSENSUEN CON NOSOTR@S LAS ALTERNATIVAS PARA MINIMIZAR LAS CONSECUENCIAS».

POSTURA DE FERROL EN COMÚN

Por su parte el grupo municipal de Ferrol en Común ha emitido un comunicado en el que señala que «desde FeC, consideramos intolerable que no haya información disponible para la ciudadanía en cuanto a las obras que se ha previsto realizar o las que ya se están realizando, como es el caso del vecindario de Caranza y la obra de As Pías. En este barrio viven más de 12.000 vecinos y vecinas que se están viendo afectadas por una obra de humanización que va a durar 2 años, descubriendo cada día de manera sorpresiva que se eliminó una parada de bus, que una vía está cortada o que se eliminan pasos de cebra.

Esta nula comunicación es una falta de respeto a los miles de ciudadanos que tienen que mudar sus hábitos de vida en vista de una obra de la que no disponen de información. Sin ir más lejos, en el día de ayer 15 de febrero, fueron avisados a través de un cartaz en la valga de obra de que se iba a cerrar el Scalestri, que les comunica con el barrio del Bertón, sin dar más detalles más allá de la indicación de que tienen como alternativa el paso inferior, claramente inseguro, con inundaciones frecuentes y sin iluminación adecuada, o la pasarela metálica, que no es accesible por su pendiente, ni segura por el suyo deterioro.

Este inconvinte se suma a muchos otros como el corte del túnel de la calle Nueva de Caranza que lleva meses cerrado y sin alternativas o la inactividad de la obra de As Pías durante mes y medio sin explicaciones, dando una imagen de que el propio gobierno local es una mera comparsa de Fomento.

Ferrol en Común siempre defendió la participación y la comunicación con las entidades, los grupos y el vecindario, por este motivo y por la envergadura de la obra de As Pías y su ancha duración, exigimos que tanto el gobierno local como Fomento den explicaciones claras sobre su calendario de actuaciones y las repercusiones que tendrá en la vida cotidiana de la gente del barrio a través de una reunión conjunta con representantes vecinales y grupos municipales.