A comparsa Os Parrandolos da sociedade cultural Areosa, Narón celebra o seu 40 aniversario

A comparsa Os Parrandolos da sociedade cultural Areosa, Narón, comeza este venres día 17 de febreiro a celebración dun entroido especial, xa que se cumpren 40 anos dende que botou a andar no ano 1983.

O percorrido de actuacións deste ano levará a Os Parrandolos a celebra o entroido en toda a bisbarra: Neda, Ferrol, Pontedeume, Fene, Ultramar e por suposto en Narón onde realizará varias actuacións, comezando co Festival de Comparsas deste sábado 18 para visitar o domingo 19 os barrios de A Gándara e Freixeiro e rematar o día 26 co tradicional Enterro do Momo en Piñeiros