María del Carmen Dopico será la candidata del PP de As Pontes en las proximas elecciones municipales

La dirección del Partido Popular en la provincia de A Coruña avaló a María del Carmen Dopico Rodríguez como candidata de los populares en el Ayuntamiento de As Pontes en las municipales del próximo mes mayo.

Nacida en As Pontes (1973), la nueva candidata de los populares en el municipio pontés es licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y, en la actualidad, trabaja cómo farmacéutica inspectora de Sáude Pública de la Xunta de Galicia. En el ámbito de la política, Dopico formó parte de la lista del Partido Popular de la provincia de A Coruña en las elecciones autonómicas celebradas en el año 2020.

Convencida de que As Pontes merece “reactivarse” a nivel social y económico porque está en un “momento crucial” para asentar nuevos proyectos y crear empleo, la candidata justificó su decisión de dar un paso al frente en el hecho de que “las personas que somos de As Pontes, que vivimos en As Pontes y que sentimos As Pontes como algo muy nuestro, nos duele mucho ver la perdida de oportunidades que se está produciendo en el municipio en los últimos años”.

En este sentido, Dopico, que se comprometió a abrir las puertas de su formación para acoger a todas las personas que buscan y demandan un cambio en el ayuntamiento, reconoció que su formación necesita, al igual que sucede con el municipio, “energía renovada” para presentarse ante los vecinos como una “alternativa capaz de generar ilusión y esperanza para que As Pontes vuelva a ser un lugar donde la gente tenga la capacidad de crecer en el ámbito personal y laboral”.