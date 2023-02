Dos heridos al salirse de la vía un automóvil en la autovía AG-64 , en As Pontes

Pasadas las once y media de la mañana de este sábado se registró un accidente de tráfico en la autovñia AG-64 (Ferrol-Vilalba) a la altura de la salida del polígono de Os Airios, en As Pontes al salirse de la vía un Audi acabando volcado y con dos heridos leves, ocupantes del vehículo.

En el entro de Atención de Emerxencias-CIAE-112 Galicia se recibieron llamadas de varios conductores que pasaban por la zona informando del accidente indicando que los ocupantes del vehículo habían salido del mismo por su propio pie.

Al lugar del suceso acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con una ambulancia de soporte vital básico, de la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos do Eume, aunque estos últimos no tuvieron que intervenir al no ser necesario excarcelar a los ocupantes.

En la ambulancia fueron trasladados un hombre de 63 años, J.A.R.M. Y una mujer de 56, A.I.G.G.a los servicios de urgencias del hospital “Ribera Juan Cardona” de Ferrol. Su calificación provisional fue de leve, salvo complicaciones.