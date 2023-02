Flass del sábado, 18 de febrero

José A. Álvarez

Los partidos se mueven

Realmente decir que se mueven en utilizar esa palabra sin anteponer el “parece”, aunque desde luego no cabe duda de que en estas jornadas preelectorales, ante la fecha del 28 de mayo, “parece” que han despertado y nos llenan de noticias y más noticias, algunas repetitivas, todas ellas encaminadas a demostrar que “están en línea” olvidándose que en los más de tres años de legislatura prácticamente “han movido pocos dedos”.

Si nos fijamos en la cabecera de la zona, en la ciudad de Ferrol, que algunos siguen llamándola “ciudad departamental”, Ángel Mato trata de demostrar que esto es Jauja, que Ferrol es angelical ( acercándome a su nombre de pila) y que todo ha ido más que bien, olvidándose de los muchos problemas internos como las continuadas quejas con movilizaciones, concentraciones, panfletos, etc de los trabajadores del sector de parques y jardines, de los bomberos, del personal de bibliotecas, y de los propios funcionarios(?), habría que decir de los escasos funcionarios con los que cuenta el concello y que suponen una desatención hacia los ciudadanos, la escasez de personal se hace notar en los distintos negociados, los retrasos en abonos de subvenciones y convenios en sectores como los de deportes y cultura son notorios, y para que algo funcione …pues se necesita que alguien atienda debidamente, y los funcionarios están cabreados, aunque los que existen en el concello son pacientes, trabajadores (como pueden) y sobre todo son la base para que algunos asuntos puedan salir adelante, aunque , como digo, los resultados lleguen con retraso.

Un gobierno local debe preocuparse del ciudadano de a pié, menos obras faraónicas y más atención a lo cercano, y el abandono especialmente en el rural tiene mucho que decir, a pesar de las fotos con que nos suele obsequiar el “valido”, muchas en la calle de la Iglesia, pero que le pregunten a los comerciantes, a distintos profesionales que tienen sus despachos en la zona, a los que malamente viven de sus puestos en el mercado de A Magdalena, a los residentes que no pueden aparcar sus coches….y la respuesta, «menos fotos, menos tratar de lavar retrasos y promesas incumplidas, menos engaños y más eficacia». Cabreo ciudadano ..lo hay.

Lo de Defensa

Al final parece que ya hay luz verde en cuestión del convenio con Defensa, aunque últimas palabras del alcalde habrán avinagrado al portavoz popular. Ya se sabe..uno siempre es el bueno, el que con palabras bonitas trata de demostrar que es el único que defiende los intereses ciudadanos, mientras la oposición, de la que depende su voto positivo para echar los temas adelante son los malvados. Mucho predicar y poco trigo.

El convenio de Defensa podría salir adelante, pero…¿el alcalde ha solicitado al portavoz popular el mantener una reunión para cambiar impresiones?.

Si el BNG y FeC, que auparon a la alcaldía a Mato mantienen su postura en contra del convenio, han alegado sus razones, poco podrá hacer el alcalde en un pleno extraordinario para tratar el tema si el Partido Popular no vota a favor o por lo menos se abstiene. Mato no se da cuenta que gobierna con una tremenda minoría.

Esperemos,desde luego será un pleno “atractivo”.

Novedades en la zona

Si la primera sorpresa nos la llevamos hace unas fechas cuando el PsdG-PSOE echó a la cuneta, se podría decir que de malos modos, al entonces previsible candidato a la municipales por Narón, elegido en asamblea local pero no acatado por el secretario xeral, Valentín Gonzále Formoso , presidente de la diputación y alcalde de As Pontes,….esto de las cunetas continúa en otros grupos políticos, unos para bien….la mayoría parece que para mal.

Si , claro, me refiero al Partido Popular, que no para de dar sorpresas.

A la cuneta echó en las pasadas elecciones al anterior portavoz popular de Narón. “Finamente”, según me cuentan,y siguiendo el ejemplo del “Dedo de Betanzos” lo dejaron de lado, propusieron a un señor que ostentaba la alcaldía de Cabanas, se las prometían muy felices y…. ni en Narón ni en Cabanas lograron lo que esperaban, es más en Narón se logró un edil a mayores, ante la ley de D’hondt al no llegar al tope mínimo algunos partidos, y encima perdieron la alcaldía de la zona del Eume. Tega, los ciudadanos, parecían una pisonadora, y todo hace presumir que se seguirá el mismo camino

Ahora a la cuneta echan al portavoz popular en As Pontes, me dicen que de manera injusta, una persona que cuando nadie daba la cara dio un paso al frente y ahora ..alegan que son necesarios nuevos aires.

Acierto total en Ares, al fin según me cuentan algunos afiliados aresanos, se acabó la época de un señor que dominaba el partido como si fuera un rebaño, que por cuestiones familiares lo dividió, que fue condenado por delito electoral a una inhabilitación a cargo público, etc. Supongo que los populares pensarán en aquello de “se hace camino al andar”…y lo emprenden.

También nos enteramos que la etapa de los apellidos de siempre, en Cedeira, se han acabado. No tuvo acierto el PP al nombrar candidato en las anteriores municipales cuando sonaba un nombre que podría dar un cambio, nombre que por razones obvias no voy a citar pero que está muy relacionado con la actual corporación. No supieron dar el paso, dejaron que otro partido lo diera y…poco mas.

Leyendo Galicia Ártabra me entero que el candidato popular será el médico Julio Cribeiro Garca (Cedeira 1959). Hoy en Cedeira, pero anteriormente conocido en Moeche, donde fue alcalde, y se vio obligado a presentar la dimisión ante una moción de censura para expulsarlo del cargo por su propios concejales populares. Fue acusado de malversación de fondos públicos y declarado no culpable por un jurado popular En las municipales de 2011 encabezó la candidatura de Progresistas por Moeche. Después de apoyar al PP, en 2014 consiguió forzar la dimisión del alcalde López Romeo y convertirse en el nuevo alcalde con el apoyo de su grupo y del PP, regresando a la formación conservadora. Perdió la alcaldía en las municipales de 2015 en favor del BNG, que logró la mayoría absoluta.

Asi que…ahora a esperar.

Si se confirma que Juan Domingo de Deus será de nuevo candidato popular en Mugardos. Hay que reconocer que los socialistas mugardeses dieron todo un ejemplo de honestidad al apoyar a Juan Domingo con el fin de acabar de una vez con la dictadura bolivariana de la edil, y ex alcaldesa, de IU. Ahora tras su buen hacer nadie duda, ya saben aquello de “por mis hechos me conocereis”, que recuncará en la alcaldía, y aun siendo de nuevo necesario algún apoyo. Los mugardeses y mugardesas tienen la palabra.

A la hora de escribir este comentario, las seis de la tarde de este sábado, me llegan noticias de Fene, allí este domingo se celebra una asamblea extraordinaria del PsdG-PSOE para elegir la candidatura que se presentará a las municipales de mayo.

Y tras la espera, los comentarios, a la hora prevista se han presentado dos candidaturas, una encabezada por el profesor y actual secretario de la agrupación socialista, Joaquín Ayala Garrido. Una persona entregada a su partido y a Fene, y que genera tranquilidad a una agrupación que registró un “mar de fondo” ante la postura de las conocidas como “ las tres marías” que sin contar con nadie, aparentemente, unieron el grupo municipal socialista al BNG, consiguiendo puestos destacables, si bien posteriormente el alcalde nacionalista “les dio la patada”.

Y precisamente una de esas tres ediles, Mar Piñeiro, trata de recuncar y presentó la segunda de las candidaturas. ¡sobran palabras! Los afiliados de cuota, los que han visto y más que visto los derroteros anteriores, los que han aguantado al pie del cañón son los que juzgarán este domingo.

Asi que ya ven como está el patio, unos y otros.