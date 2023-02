Alumnos do IES Fernando Esquío, de Neda, visitaron a exposición fotográfica «A fuxida do bou Ramón»

O alumnado de 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato do IES Fernando Esquío, de Neda, acompañados das profesoras e profesores, da concelleira de Educación e Deportes e do Alcalde., Ángel Alvariño, asistiron, na Casa das Palmeiras, a unha visita guiada a exposición fotográfica «A fuxida do bou Ramón».

Membros da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática explicaron a historia de sacrificios e solidariedade na que 27 republicanos da comarca, agachados durante toda a guerra, conseguiron partir desde Ares no bou “Ramón”, o 20 de xullo de 1939 e chegar a Francia recuperando a liberdade e librándose dunha morte certa.