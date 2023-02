Ferreiro compromete a mediación do Concello de Narón para que responsables de Lidl e o Comité de empresa retomen negociacións

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, presidiu o venres, día 17 de febreiro, ás 18.00 horas, unha reunión con Marcos Clavero e Hugo Fernández, presidente e secretario, respectivamente, do Comité de Empresa do Centro Loxístico de Lidl en Río do Pozo.

Na xuntanza estiveron tamén presentes os voceiros do PSOE, David Pita; PP, Germán Castrillón, e BNG, Olaia Ledo, así como o edil de Terra Galega Ibán Santalla. Os representantes da corporación local escoitaron as reivindicacións trasladadas dende o Comité de Empresa de Lidl.

O persoal da compañía iniciou unha folga indefinida o pasado 14 de febreiro para reclamar o cumprimento do convenio colectivo e denunciar a “sobrecarga de traballo” na empresa, donde traballan unhas 150 persoas en varias quendas.

“Queremos agradecer ó Concello que nos recibise e escoitase a nosa situación”, asegurou Hugo Fernández, que incidiu en que ante os políticos locais “reafirmámonos no que dixemos dende o inicio desta folga”.

Dende o Comité de Empresa de Lidl subliñaron que “queremos negociar coa empresa, falar cos responsables e que nos escoiten para tratar de achegar posturas porque para ninguén é favorable esta situación”.

A alcaldesa da cidade comprometeuse a realizar as xestións oportunas para intermediar entre as partes “e que poidan sentarse a analizar a situación e chegar a un acordo que sexa satisfactorio para os traballadores e tamén para a empresa”.