Este xoves Narón acolle un acto de lectura pública da obra de Rosalía de Castro

O Concello de Narón súmase un ano máis á proposta da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega para homenaxear á poetisa galega Rosalía de Castro.

O Día de Rosalía, o vindeiro xoves 23 de febreiro, no que se conmemora o seu nacemento en 1837, terá un acto propio na cidade que consistirá nunha lectura pública da súa obra o día 25 de febreiro ás 12.00 horas na Biblioteca municipal.

Así o avanzou a concelleira de Bibliotecas, Mercedes Taibo, que explicou que tamén se entregará un caravel vermello ás persoas que o día 23 leven en préstamo unha obra en lingua galega en calquera dos tres dispositivos bibliotecarios municipais.

A planta baixa da Biblioteca será o escenario do acto da lectura pública da obra de Rosalía de Castro, no que participarán a alcaldesa, Marián Ferreiro e a concelleira de Cultura, Olga Ameneiro.

No transcurso do acto a mestra Julia Rodríguez, nomeada Muller do Ano en Narón en 2020, será a persoa encargada de ler o manifesto do Día de Rosalía, redactado por Came Adán e que se lerá en todos os actos promovidos pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e outras entidades que se sumen á celebración desta data.

O acto está aberto a todas as persoas que desexen participar, que poden levar os seus textos para ler elixidos ou coller algún dos que se seleccionarán e porán a disposición na Biblioteca durante ese día. A maiores, oito librarías da cidade tamén agasallarán cun caravel vermello o día 23 ás persoas que adquiran un libro en galego, participando os establecementos: Day, Nova, Contos, Nany, Merche, Albatros, Fina e Pasapáxina.

“Recuperamos este acto na súa modalidade presencial despois de dous anos nos que mantivemos esa homenaxe adaptándonos á situación derivada da pandemia, editando uns vídeos que os veciños nos fixeron chegar coa lectura de textos de Rosalía”, recordou Taibo.

A edil naronesa animou ós veciños a acudir a esta convocatoria para rendir un ano máis unha merecida homenaxe á nosa poetisa máis universal.