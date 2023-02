Rey Varela: “Ferrol no puede permitirse perder millones de euros por la mala tramitación debido a las prisas electorales”

Otra demostración más de la incapacidad para gestionar del gobierno local

El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Rey, lamentó que, una vez más, Ferrol pierda otra oportunidad debido a la falta de gestión de un Gobierno en crisis, inestable, desbordado y en minoría. «Estoy convencido de que el alcalde durante estos casi cuatro años hizo todo lo que pudo con la mejor voluntad

y al que hace todo lo que puede no se le puede pedir más». “Con un equipo sin experiencia de gestión, sin proyecto, fue poco a poco encerrándose en sí mismo y dando la espalda a su propio gobierno, a los grupos, a los trabajadores municipales y al tejido social y económico de la ciudad” señaló.

«Como el mal estudiante, que deja todo para el final, el ansia de anunciar lleva al gobierno local a cometer errores que pagamos todos los ferrolanos. Hemos visto cómo se abren obras en canal sin planificación: en la calle Pardo Bajo, Iglesia, fachada del concello, avenida de As Pías… Este ansia electoral por anunciar solo es igualado por el ansia de descalificar a la alternativa. Me decepciona mucho, dice que no está en

campaña pero paga con dinero de todos una campaña, dice que no está en campaña pero paga en internet memes y fake news contra mí», manifestó el popular



Por las prisas electorales del alcalde se pierden oportunidades

“Por culpa de las prisas que le entraron ahora al actual alcalde por empezar su campaña electoral, estamos perdiendo oportunidades y proyectos fundamentales para la ciudad como el Proyecto del Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Naval y Renovables, que ha perdido una subvención por la mala tramitación local”.

«En las últimas semanas hemos visto como distintos cargos del Partido Socialista vienen diariamente a la ciudad a anunciar inversiones que, aunque tengan tintes electorales, celebramos ya que Ferrol no puede rechazar ninguna ayuda. Pero es «una lástima que en esas visitas no explicaran también las ayudas denegadas» continuó señalando Rey Varela

2,5 millones de euros perdidos

«Hemos detectado, ya que este Gobierno en una muestra más de opacidad y de falta de transparencia no ha informado ni en junta de portavoces ni en ninguna comisión, como al Concello de Ferrol le ha sido denegada una subvención de 2,5 millones de euros para la creación del Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Naval y Renovables, que convoca el Ministerio de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Es la misma línea de ayudas que la semana pasada el alcalde de Ferrol anunció en el castillo de San Felipe junto al Delegado de Gobierno y la Subdelegada del Gobierno. Ferrol merecía esas ayudas, ya que nuestro Puerto perdió casi la mitade tráficos por el cierre precipitado de la central de As Pontes.

Y vemos como ayuntamientos como Tineo o León reciben cuatro millones de euros y Ferrol se tiene que conformar con 900.000€ (menos que As Somozas) para el Proyecto Básico y de Ejecución Refundido del Castillo de San Felipe, sin un proyecto aprobado por Patrimonio y sin haber arreglado el acceso.

Es una pena que en esa visita no explicaran también el motivo por el que la subvención fue denegada al Concello de Ferrol. “Primero el Gobierno local se

equivoca cuando presenta la solicitud ya que presenta un proyecto incompleto, sin compromiso de financiación y con los costes desagregados incorrectos y después se equivoca cuando rectifica el error cometido, ya que presenta firma electrónica posterior al fin de la presentación de solicitudes”.

Que den explicaciones

El portavoz popular continó indicando «que den explicaciones acerca de este proyecto, en qué consistía y qué se va a hacer ahora que se ha perdido esta ayuda y pedimos acceso al expediente completo». “Ferrol no puede permitirse perder millones de euros por la mala tramitación de los expedientes administrativos, no se creó una comisión de trabajo en el Concello para su gestión, que es lo que hicieron la mayoría de los concellos”. Además, la concejala Maite Deus llevaba meses advirtiendo, a quien le quisiera escuchar, que perderíamos Fondos Europeos

Menos ataques personales y más información y gestión

» En lugar de centrarse en atacarme a mí o hacer “fake news”, como la del corredor de mercancías o sobre el convenio de Defensa, lo que tiene que hacer el Gobierno es gestionar. Se ha hecho mal el proyecto de la rehabilitación del Ayuntamiento, seha hecho mal el proyecto de la calle de la Iglesia, se ha perdido una subvención para renovar el equipamiento de instalaciones culturales como el Jofre o el Auditorio, se ha hecho mal el proyecto del saneamiento de la zona rural y se ha hecho mal el proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera.

Por eso, pedimos información y gestión y también esperamos que nos puedan explicar los motivos por los cuales el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana tiene bloqueados los 111 millones de euros para que la Xunta de Galicia pueda continuar con los trabajos del Polo de Innovación de I+D en Ferrol, un compromiso del Pacto de Estado por Ferrol. El Ministerio tenía que haber firmado el programa operativo del Fondo de Transición Justa en el 2022, y todavía no lo ha hecho. Un proyecto que el actual alcalde lleva dos años solicitando- toda la corporación firmamos una Declaración Institucional el pasado 29 de diciembre solicitándolo- y ahora que tras saber que el Ministerio bloquea los fondos para que Galicia pueda desarrollar el Polo guarda silencio, igual que guarda silencio con esta subvención perdida para el mismo fin»

Conseguir el respaldo mayoritario de los ferrolanos

Frente a esta situación, Rey Varela afirmó que está trabajando «en el mayor proceso de participación que jamás se ha hecho hasta la fecha, para conseguir el

respaldo mayoritario de los ferrolanos y tener así un gobierno estable, que es el primer eje de nuestro proyecto. Y retomar el enorme potencial que tiene Ferrol para liderar la recuperación económica y la creación de empleo, que es nuestrosegundo eje del proyecto de ciudad, que vamos a presentar a los ferrolanos.

Estamos en unos días en los que todo parece más fácil, pero en realidad no hay disfraz sencillo para la incompetencia. Por muchos fondos públicos que se

destinen a ello, hay realidades inmaquillables. “Es el momento de pasar página y ponerle velocidad de crucero al gran potencial de avance que tiene este crucero llamado Ferrol en ese apasionante, complejo y difícil océano que es el siglo XXI”, «nosotros estamos preparados para gestionar la recuperación desde el primer día», afirmó el portavoz popular José Manuel Rey Varela.