“Si se recoge el convenio de Defensa tal y como dijo el alcalde, votaremos a favor “ (Rey Varela)

El tema del convenio con Defensa continúa siendo actualidad toda vez que según declaraciones del alcalde, ya hay “luz verde” y solo faltan flecos como el llevarlo a la comisión de urbanismo .

En la mañana de este lunes el portavoz popular, José Manuel Rey Varela, se refirió a este asunto en el transcurso de una rueda de prensa y así señalaba que “Yo lo dije en múltiples ocasiones y lo vuelvo a repetir. Si es nuestro convenio, tal cual, con los puntos y las comas en su sitio como dice el actual alcalde, y si se han incorporado plenamente las alegaciones que en principio se decían que no tenían ningún sentido pero después parece que si lo tenían y esa incorporación no es de manera parcial o torticera, ya que cuando se aprueba algo es para incorporar, no decir que se incorpora y después no se hace, repito si esas condiciones se dan y si le podemos dar a Ferrol las garantías debidas que no quepa duda que por supuesto “votaremos a Ferrol” lo que si lamentamos es que hayamos perdido ocho años como en tantas otras cosas en nuestra ciudad.

A día de hoy, lunes 20, nosotros no hemos recibido la información completa por lo tanto no tenemos conocimiento del expediente completo ni las garantías de su formulacióó. Yo espero que las podamos recibir antes de la comisión que se ha convocado para el miércoles, porque no es la primera,ni la segunda, ni la tercera vez que se dice una cosa y que esa cosa no se refleja administrativamente en el expediente

Por lo tanto ya digo, aunque esto sea a veces muy difícil de entender…cuando lo veamos y si está tal y como se dijo, no habrá problema en su aprobación definitiva”