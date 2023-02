Vecinos y Concello de Ferrol demandan a la Xunta que solucione el problema de inundaciones en Os Corrais

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el concejal de Urbanismo e Infraestructuras,mantuvieron esta mañana una reunión con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, y técnicos del organismo de cuenca para tratar tres asuntos: las inundaciones en el río de Os Corrais, el saneamiento del rural y la situación de la depuración. Mato y Reina acudieron acompañados por el presidente de la asociación de vecinos de Serantes, Luis Casas, y la secretaria de la entidad, Amanda Casas. Ambos les trasladaron a los responsables autonómicos la necesidad de acometer actuaciones para evitar el desbordamiento del río de Os Corrais, que el pasado diciembre causó importantes daños en viviendas de la zona. Recordaron también que se trata de una situación que se repite cíclicamente, por lo que es urgente darle una solución.

Tanto los representantes municipales como los vecinales mostraron su sorpresa por que el tramo final del río de Os Corrais no esté catalogado dentro de las áreas inundables que tiene localizadas el organismo autonómico. Augas de Galicia explicó que periódicamente se revisa ese mapa y que se abren períodos de alegaciones, los últimos, en el 2011 y en el 2018, pero el alcalde calificó de sorprendente que no figure de oficio un punto en el que son públicas y notorias las inundaciones y, por el contrario, sí se contemple el río de la Sardina, que no está causando ese tipo de problemas.

De hecho, el propio Concello realizó hace 15 años un proyecto para ese canal fluvial, que iba a desarrollar la Xunta. La intervención estaba lista en el 2009, pero con el cambio en el Gobierno gallego luego de las elecciones de ese año quedó aplazada sine die. Ya en aquel momento, el ahora alcalde le advertía a la conselleira que era “una enorme irresponsabilidad” que no hubiera aparecido en los Presupuestos autonómicos para el 2010 “la partida comprometida por el Gobierno de Touriño”, algo que, considera ahora, se ha demostrado al repetirse las inundaciones.

Por ese motivo, aunque la Administración autonómica lo tiene en su poder desde hace más de una década, el Concello le va a trasladar de nuevo el proyecto a Aguas con el fin de que analice si aún es viable. Mato aseguró que esa solución o cualquier otra que sea acomodada para finalizar con las inundaciones le parecerá idónea. Lo que sí avanzó es que no parece una opción tener que esperar años por una medida que es cada vez más urgente.

A este respeto, Augas de Galicia informó al Ayuntamiento de que se está actuando prioritariamente en las áreas catalogadas como de riesgo potencial significativo de inundaciones. En todo caso, la directora de Augas de Galicia se comprometió a analizar la situación y le solicitó al Ayuntamiento la remisión de toda la documentación de la que dispone para evaluar si se debe incluir como zona potencial de riesgo de inundaciones en la siguiente revisión cíclica de la planificación, toda vez que el Ayuntamiento no puso de manifiesto con anterioridad este problema ni presentó documentación al respeto.

Depuración de aguas residuales

Se abordó la situación de la depuración de aguas residuales. Ángel Mato le reiteró a la directora de Aguas que Ferrol no va a renunciar a una competencia que es municipal. El alcalde le recordó que mientras el Concello prestó el servicio sin que otros usuarios pagaran lo que les pertenecía, no hubo ningún problema, pero que en cuanto Ferrol reclamó que se le abone lo que corresponde, fue cuando surgió el problema.

El regidor aseguró que el Ayuntamiento seguirá defendiendo sus competencias y sus derechos como ya hizo hasta ahora, incluso en los tribunales, y advirtió que Aguas no puede separar arbitrariamente abastecimiento y depuración cuando se hacen en iguales condiciones: por una empresa con capital mayoritariamente público prestando ambos servicios a terceros ayuntamientos.