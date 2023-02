Ferrol en Común presenta dos mociones para que se cumpla el acuerdo de presupuestos

Ferrol en Común registró el pasado viernes dos mociones en el mismo sentido, demandarle al gobierno local el cumplimiento del acuerdo presupuestario, en relación a los proyectos de la Praza Vella y la Plaza Rosalía de Castro. Este último año ven como los proyectos propios del gobierno local salen adelante mientras los acordados por ambas fuerzas «quedaron en mero papel mojado«. La inclusión de la Praza Vella y de la Plaza Rosalía de Castro en el acuerdo de presupuestos «no fue un capricho de Ferrol en Común, si no que son una demanda vecinal y una necesidad para nuestra ciudad.»

El barrio de Ferrol Vello lleva demasiados años «entre la despoblación y el abandono y es ahora cuando se le está empezando a dar impulso«. Después de desarrollar diferentes proyectos, «ya durante nuestro mandato, como las reurbanizaciones de Manuel Comellas o Carme Curuxeiras y los proyectos de Espartero y San Francisco que se encuentra ahora en ejecución«, el siguiente paso sería rehabilitar íntegramente la Praza Vella, «para convertirla en un lugar de ocio y disfrute del vecindario siendo la pieza clave de la rehabilitación del barrio.»

Del mismo modo, la Plaza Rosalía de Castro supone una verdadera necesidad dado el estado lamentable en el que se encuentra «y que ya fue denunciado por activa y por pasiva, por vecindario y por oposición, en múltiples ocasiones». En el acuerdo de presupuestos estaba consignada la cantidad de 50.000€ para el 2021 y 450.000€ para el 2022, «cantidades que no fueron ejecutadas más allá de la elección por parte de los vecinos y vecinas de un modelo de proyecto para la Plaza.»

Con estas dos mociones quieren poner de manifiesto que existen otras obras necesarias para la ciudad «al margen de los 5 millones de euros de la calle Iglesia o el millón de euros para una cafetería«. Del mismo modo, firmar un acuerdo de presupuestos «conlleva una seriedad y confianza que el gobierno local no está demostrando, faltando su palabra y generando desconfianza, no solo para nosotros si no también para el vecindario, por lo que tiene ahora la oportunidad de corregir esta actitud y trabajar para cumplir el acuerdo de presupuestos firmado.»