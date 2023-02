Investigadores del Campus Industrial de Ferrol diseñarán acciones de formación en energías renovables marinas

Impulsar la capacitación en el sector de energías renovables offshore promoviendo formaciones específicas, contribuyendo al desarrollo de carreras en este ámbito profesional y facilitando la creación de un observatorio de oferta y demanda de capacidades.

Este es el principal objetivo del proyecto europeo Erasmus+ Forward Looking at the Offshore Renewable Energies (FLORES) que coordina el Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR, dependiente de la Consellaría del Mar, y en el que colaboran la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (ASIME) y un total de 12 investigadores del Campus Industrial de Ferrol perteneciente a la Universidad de A Coruña

El sector de las energías renovables marinas genera en la actualidad alrededor de 80.000 puestos de trabajo en toda Europa y se prevé que crezca en los próximos años. Teniendo en cuenta este escenario, uno de los grandes desafíos del proyecto FLORES es el de cubrir la demanda de profesionales calificados con las capacidades de la población.

Para llevar a cabo esta tarea, se unieron un total de 15 organizaciones de ocho países de Europa. Además de los tres socios gallegos, Consellaría del Mar, ASIME y Universidad de A Coruña, integran el grupo de trabajo el Centro de Investigación y Tecnología Hellas (Certh) de Grecia, la asociación europea de energía eólica WindEurope, la Universidad de Gante, el Sindicato Europeo Industrial y la Xunta Marina Europea de Bélgica.

También forman parte de este proyecto Erasmus+ el Consorcio Multimedia Aqualex de Irlanda, las empresas Deftiq y Bluespring, la Red Submarina para el Crecimiento Azul de Alemania, el Lycée Fulgence Bienvenüe y la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas de Francia y, por último, el Clúster de Tecnología Marítima (mareFVG) de Italia.

El proyecto europeo Erasmus Forward Looking at the Offshore Renewable Energies (FLORES) está financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (Eacea) y cuenta con un presupuesto de 700.000 euros.

La Universidad de A Coruña dispondrá de más de 76.000 euros para mejorar al oferta con acciones de formación continua innovadoras tanto para profesionales de las energías renovables marinas como de cualquier otro sector.

Del mismo modo, en el plazo de dos años, liderará la promoción de carreras en este ámbito y acercará a la sociedad, especialmente al alumnado de los colegios e institutos gallegos, a las energías renovables marinas con una clara perspectiva de género.

De este modo, el proyecto FLORES desarrollará acciones piloto a nivel regional para adaptar los materiales formativos a la realidad de las diferentes cuencas marítimas europeas en el Atlántico, en el Báltico y en el Mediterráneo.

También está previsto un análisis estratégico de las capacidades, abarcando no solo a situación actual de este ecosistema industrial sino también las perspectivas de futuro, especialmente en relación con las tecnologías emergentes, al tiempo que se actualizarán los perfiles ocupacionales de la cadena de valor de la energía renovable marina contribuyendo a la actualización permanente de la base de datos de Habilidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones Europeas (ESCO).

Finalmente, el proyecto creará un portal europeo oreskills.eu para promocionar sus materiales de formación el observatorio y centro de conocimientos de las energías renovables marinas en el que pueden participar todas las personas interesadas.