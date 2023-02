Fran Manzanara: «Sacar estos seis puntos hacen que sigamos en la zona de arriba»

Mateo Pintado

Fran Manzanara y Jaume Jardí, jugadores del Racing de Ferrol, comparecieron ante los medios para analizar su próximo encuentro a domicilio ante el Linares que tendrá lugar este domingo a mediodía.

El centrocampista comenzó destacando la importancia de las recientes victorias ante Pontevedra y Fuenlabrada: “Ya lo dije la semana pasada, estos dos partidos en casa eran bastante claves. Ya va quedando menos, aunque todavía queda mucho, pero sacar estos seis puntos hacen que sigamos en la zona de arriba una semana más. A partir de hoy a por el Linares”, se mostró confiado Manzanara.

Sobre las dudas generadas por la mala racha previa a las dos últimas victorias en A Malata Fran fue claro: “Hay veces que no salen bien las cosas, pero el hecho de que creamos en la misma idea de juego, en los compañeros, etc. hace que las cosas vayan llegando. Yo creo que el equipo está intentando hacer las cosas bien”, hizo hincapié el jugador.

También quiso aprovechar para explicar la relevancia de estas jornadas: “La gente de abajo empieza a ganar partidos porque ya va quedando menos; la gente cercana al playoff quiere apretar y ahora es cuando se está empezando a apretar todo y es muy complicado”, añadió el centrocampista.

Además, el jugador departamental quiso señalar que es fundamental ser sólidos en defensa: “Al final con portería a cero sabes que un punto te llevas seguro. Nosotros solemos generar varias ocasiones durante los partidos y la portería a cero es importantísima”, explicó.

Para finalizar su intervención, Fran Manzanara mostró agradecimiento a la afición ferrolana: “Es importante que en un derbi la gente responda y nos anime, nosotros se lo agradecemos porque cuando ellos nos apoyan se nota mucho.”

Por su parte, Jaume Jardí reconoció su sorpresa por haber podido tener minutos de juego la pasada jornada ante el Pontevedra: “La verdad que no me esperaba jugar, esto me sirve para aprender y para estar siempre preparado; estuve dos semanas fastidiado, pero me ayudará a coger confianza para lo que viene”, explicó animado.

También quiso comentar la complicada situación en la que se encuentra al no jugar los minutos esperados: “Al 100% no me encuentro, físicamente sí, pero mentalmente es complicado. Yo vine aquí con unas expectativas de jugar, de intentar llegar a una categoría más alta y me encontré con que no es así. Entonces cuesta gestionarlo”, reconoció el jugador catalán.

El extremo aprovechó para elogiar la gran competencia que hay en el vestuario y los grandes beneficios de la misma sobre la plantilla: “Ellos me aprietan a mi y yo les aprieto a ellos, eso nos hace a todos mejores, un equipo con tanta competencia siempre irá hacia arriba”, finalizó Jardí.