El PP señala que la ministra de Defensa, en su visita a Navantia, se olvidó de hablar del dique y del taller de subbloques

Los senadores Verónica Casal y Juan Juncal, del Partido Popular lamentan que la ministra de Defensa siga sin mostrar el compromiso del gobierno de Sánchez con la construcción del dique y se limite a hablar solo de la construcción de las F-110 en la segunda visita que hace a Ferrol en siete meses. “Nos alegramos de que se preocupe por cómo va el ritmo de construcción de la primera F-110, ya que es un programa clave para Ferrol incorporado a los PGE de 2018”, pero con tanta visita solo tratan de tapar lo que no han hecho en esta legislatura, que es tener en cuenta las demandas de nuestra ciudad, entre ellas, la construcción del dique».

«No queremos más que nadie pero tampoco vamos a permitir menos inversiones de las que nos corresponden, teniendo en cuenta, además, la grave situación por la que atraviesa Ferrol. Se retrasó el inicio de construcción de las fragatas y del dique que tanto necesitamos para ser competitivos y no conseguimos remontar de la complicada situación que vivimos con una elevada tasa de desempleo y con un grave caída poblacional”.

Los PGE 2023 del gobierno de Sánchez no recogen ni un solo euro para la construcción del dique, una demanda de trabajadores y partidos a la que se sumó el alcalde de Ferrol y que de la que no ha vuelto a hablar desde hace meses, consintiendo este ninguneo a nuestra ciudad. “Mato se comprometió a que sería su prioridad y ahora guarda un silencio cómplice con Pedro Sánchez, en lugar de como alcalde estar en Madrid defendiendo los intereses de los ferrolanos, y no lo hace se limita a mirar para otro lado”.

Con la construcción del dique seguiríamos la hoja de ruta del astillero 4.0. “no solo es importante la modernización y la digitalización sino también la construcción de infraestructuras como esta que nos permita ampliar el abanico de posibilidades en el mercado internacional y ser más competitivos”.

El dique y el taller de subbloques

El Plan de modernización del astillero de Ferrol, astillero 4.0 aprobado en 2018 ya recogía entre los retos que la nueva planta del astillero debe reducir un 25% los plazos y costes de producción de los buques, esto significa una reducción del 10% del coste total del buque, y dentro de esta propuesta se incluye la construcción del dique de 50m de manga y 350 de eslora con un coste estimado de 225M€ y el taller de subbloques (100M€). “El dique para fragatas y buques tipo LHD- que según el Plan de modernización del astillero 4.0 tendría que haber comenzado en el 2019 y estar operativo en el 2022- permitiría una reducción de un 17% en tiempos de producción en la fase de dique por aumento en la productividad, fundamental para ser competitivos y reducir el plazo de entrega para poder captar nuevos contratos”. E incluso recoge dicho documento una ampliación en 100 metros de eslora operativa en 2030, plazos que desgraciadamente no se han cumplido pero estamos a tiempo de revertir esta situación.

El plan de modernización que obvia el gobierno de Sánchez también recoge que el taller de subbloques se iniciaría en el 2019- y con ampliaciones parciales hasta el año 2025- y estamos en el 2023 y todavía no tiene licencia después de que elGobierno municipal y la concejalía de Urbanismo estuvieran “mareando” la solicitud de licencia tres años.

“Se sigue consignando presupuesto para un proyecto que no tiene licencia por la incapacidad del Gobierno municipal, castigando al astillero sin poder acceder a nuevos contratos”.

En los PGE está consignada una partida de 56,6 millones de euros que mucho nos tememos que, al igual que la del año pasado de 28 millones, quedará sin ejecutar perdiendo Ferrol nuevas oportunidades de empleo.

Esta es la situación por la que atraviesa Ferrol, una ciudad olvidada por el gobierno del Estado y de la que solo se acuerdan ahora que hay elecciones. “Estamos cansados de cortinas de humo, queremos un compromiso firme con Ferrol y los ferrolanos y pasa por la construcción del dique y por el trabajo de Navantia para conseguir contratos que devuelvan la actividad a las gradas” y no queremos más visitas vacías de contenido solo para sacarse una foto antes de las elecciones del 28M.