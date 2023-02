Convenio con Defensa-El PP lamenta que las prisas electorales del gobierno puedan poner en riesgo el cierre definitivo

El Grupo Popular del concello de Ferrol ha registrado una petición para la elaboración de un informe jurídico para que se arroje claridad, con luz y taquígrafos, acerca de la seguridad jurídica sobre el expediente que se ha llevado este viernes a la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Servizos, Obras, Seguridade e Contratación. “La predisposición de este Grupo es ratificar el convenio con el Ministerio de Defensa, pero antes necesitamos unas garatías jurídicas que no se están dando en estos momentos”.

Desde el Grupo Popular se informa que » tras examinar la documentación remitida por el Gobierno observamos que el expediente se encontraba incompleto, que no incorporaba todos los informes a los que se hacía mención en la propuesta al Pleno y que no se daba respuesta clara a las dudas manifestadas por este Grupo, pues consta en la Memoria Justificativa del Expediente del convenio con Defensa una inversión estimada de 13 millones de euros que era el importe del Proyecto de Equidistribución previo a la aceptación de la alegación realizada por el Grupo Popular en Octubre del 2022. El Grupo Popular lamenta que una vez más, las prisas hacen que venga un expediente incompleto y con demasiadas incógnitas sin respuesta que pueden poner en riesgo la seguridad jurídica del acuerdo”.

Los populares señalan que en octubre del 2022 «el Grupo Popular presentó una alegación al Proyecto de Equidistribución teniendo en cuenta que, en base a los artículos 104.1 LSG y 244.1 RLSG, este no puede modificar el Plan Especial de Reforma Interior del Sánchez Aguilera. En dicha alegación se hacía referencia a la no incorporación en el Proyecto de Equidistribución dentro del sistema dotacional (4.2.2 de la Memoria de Ordenación) de 498 plazas de aparcamiento públicas previstas en el Plan Especial, lo que suponía una desviación en los costes de ejecución material de las obras de urbanización de 4.748.520€ en favor del propietario único (Ministerio de Defensa) y que podría ocasionar un perjuicio no previsto para las arcas municipales, al tiempo que un perjuicio directo a los vecinos que se verían privados de 330 plazas de aparcamiento públicas».

«Ya hemos visto a lo largo del tiempo las contradicciones del alcalde con este tema asegurando que la alegación del Grupo Popular no tenía sentido para luego decir que era coherente, que el expediente ya se encontraba completo cuando faltaban informes por elaborar y los distintos bailes de fechas sobre la aprobación de un tema que es estratégico y crucial para los intereses de la ciudad. Después de estar cuatro años preguntando por este asunto en Comisión sin obtener respuesta, este viernes es la primera vez que se debatió este tema y nos preocupa que, si tan cerrado estaba y tan claro lo tenía el Gobierno, no se hayan podido aclarar algunas de las preguntas formuladas en la Comisión por este Grupo. Este Gobierno ya ha demostrado que no es de fiar, las contradicciones, la opacidad y la falta de información en este tema- que es crucial para la ciudad- nos obligan a solicitar un informe jurídico para asegurarnos de que los problemas no aparezcan en el próximo mandato”.

Por todo ello, y en base a la predisposición por parte del Grupo Popular de que el convenio entre el Ministerio de Defensa y el Concello de Ferrol pueda ratificarse y desbloquear una situación que lleva guardada en un cajón desde el año 2015, el Grupo Popular ha formulado una serie de preguntas puesto que no se han clarificado en Comisión para obtener la seguridad jurídica de que la advertencia realizada en la alegación presentada por este Grupo fue tenida en cuenta y aparece reflejada como procede y no de manera parcial o interpretativa. “Si el Gobierno tiene claro que no existe ningún perjuicio para el ayuntamiento y la seguridad jurídica del convenio no corre peligro, este informe lo corroborará y podremos apoyar un tema que el Gobierno lleva años guardando en un cajón” concluyeron los populares.