El Café Candelas O Parrulo “B” logra una importante victoria

El Café Candelas O Parrulo “B” afianza sus opciones para ser uno de los candidatos a jugar el playoff de ascenso, tras imponerse a un rival directo como es el Piensos Durán Albense por 7-2, en la 21ª jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El partido no empezaba nada bien para los intereses de los ferrolanos, porque en uno de los primeros ataques de los visitantes, Gabeiras se llevaba el pie de un jugador dentro del área, cometiendo penalti y esto no lo desaprovechaba Jorge para anotar por alto el 0-1. A pesar de este contratiempo, los ferrolanos querían la reacción rápida, teniendo una buena ocasión en un tiro de Alonso desde la frontal del área en una jugada de saque de esquina que se iba fuera por poco, pero, no tardaba en aparecer Aarón para sacarse de la manga un potente disparo desde quince metros por toda la escuadra, sacando las telarañas a la portería para empatar el partido con el 1-1.

Tras este trepidante inicio, el juego estaba igualado y disputado, sin un dominador claro sobre la pista, aunque Keita estuvo a punto de marcar al hacerse dentro del área con un rechace de un tiro previo de Pansi, pero el meta Miguel estaba atento bajo palos, sacando una gran pierna, como también tenía otra gran ocasión Aarón, con un tiro raso colocado en la frontal del área, aunque con idéntico resultado.

El Café Candelas O Parrulo “B” se veía obligado a hacer un juego más conservador a partir del minuto 13, al cometer su quinta falta, pero eso no les impedía llegar con mucho peligro al ataque, estrellando Pansi dos balones a la madera en menos de veinte segundos. Finalmente, era la pizarra la que daba resultados positivos, en una gran jugada de saque de banda con un gol de Miguel Caeiro al segundo palo a falta de pocos segundos para el descanso, dejando el marcador en 2-1.

Tras la reanudación, los ferrolanos querían buscar el gol que les diera algo de tranquilidad, lanzándose al ataque, mientras que el Piensos Durán Albense basaba su juego en media pista, intentándolo en un contragolpe de Keita, dejándosela a Charly en la frontal del área, pero el meta Miguel seguía muy atento bajo palos, pero, nuevamente la pizarra aparecía, ahora en una falta en el borde del área, con un tiro de Alonso a media altura, estableciendo el 3-1.

Los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” se venían arriba y seguían llegando con mucho peligro, como en un gran pase entrelíneas desde atrás de Álex Naveira a Dani, quedándose solo en el borde del área, pero su tiro cruzado al primer palo se marchaba fuera por tan solo unos centímetros. Los visitantes también pudieron cambiar el transcurso del encuentro en un rápido contragolpe, con un tiro de Roberto desde el borde del área que se marchaba fuera por poco, pero el trabajo de los ferrolanos tenía su recompensa con un gol de Pansi dentro del área, tras aprovechar un rechace de un tiro previo, consiguiendo el 4-1.

El Piensos Durán Albense se la tenía que jugar con Martín como portero-jugador, pero los ferrolanos realizaban una buena defensa del juego de cinco y sabían aprovechar los balones sueltos, anotando Noel el 5-1 con un tiro alto desde su área a portería vacía, aunque Sergio lo devolvía rápido con un gol a media altura desde el borde del área. Los visitantes seguían con el juego de cinco y en otra recuperación del Café Candelas O Parrulo “B”, Alonso anotaba al resbalillo al segundo palo también a portería vacía el 6-2, tras recibir un balón de Keita y, para finalizar, Noel establecía el definitivo 7-2 con un nuevo gol desde media pista sin portero.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 39 puntos, en el 3º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, los ferrolanos visitarán al CD Juventud del Círculo, en un partido que se disputará el sábado, a las 19:00 horas, en el Polideportivo El Círculo (Burgos).

Café Candelas O Parrulo “B”: Gabeiras, Pansi, Noel, Miguel Caeiro, Charly – también jugaron – Keita, Alonso, Aaron, Álex Naveira y Dani.

Piensos Durán Albense: Miguel, Pablo, Jorge, Sergio, Martín – también jugaron – Roberto, Sergio y Jesús.

Árbitros: Ander Orbegozo Cantón y Miguel Jesús Rodríguez Pontanilla, junto con Clara Díez Gil como asistente (Comité gallego). Amonestaron al local Alonso y al visitante Jorge.

Goles: 0-1 Jorge (penalti) min.2, 1-1 Aarón min.5, 2-1 Miguel Caeiro min.19, 3-1 Alonso min.26, 4-1 Pansi min.29, 5-1 Noel min.34, 5-2 Sergio min.36, 6-2 Alonso min.37, 7-2 Noel min.38.

Pabellón: A Malata.