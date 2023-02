O Concello de Narón recibe a visita do alumnado do CEIP A Solaina

Medio cento de alumnos de sexto curso de educación primaria do colexio da Solaina desprazáronse nas xornadas do luns 27 e martes 28 de febreiro ó Concello de Narón para participar no programa de Recursos Educativos de Apoio á Escola.

O citado programa inclúe a celebración, este mesmo venres 3 de marzo dun pleno escolar, actividade que se desenvolve cada ano con escolares da cidade. Os menores, na súa estancia no salón de plenos, visionaron un vídeo sobre a cidade, o funcionamento da administración local, as parroquias e barrios de Narón, para posteriormente, trala chegada da alcaldesa, Marián Ferreiro, realizarlle algunhas preguntas.

A súa traxectoria política, o que máis lle gusta do seu traballo e o que menos, a conciliación da vida laboral e familiar… foron algunhas das preguntas que realizaron. Así mesmo, ante preguntas da rexedora local, explicáronlle que fan no seu tempo libre, que deportes practican e tamén se pronunciaron sobre a súa visión da cidade.

Antes de abandonar o salón de plenos, o alumnado dos dous días, sacou unha fotografía de grupo para inmortalizar o momento. Levaron ademáis uns agasallos institucionais en agradecemento pola súa visita e percorreron outras dependencias municipais, como as da Policía local, antes de regresar de novo ás aulas.