Hamilton, del grupo Trascoma, se sumará al puerto de Ferrol

Nueva empresa la que llegará próximamente a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol. Hamilton, del grupo Trascoma, abrirá sus puertas tal y como ha confirmado este martes el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, en el ciclo ‘Conversas no Parador’ organizado por el Club de Prensa de Ferrol, con la presencia de su presidenta Julia Díaz Sixto; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el portavoz municipal del PP de Ferrol y diputado autonómico, José Manuel Rey Varela y el director del Parador de Turismo de Ferrol, José Antonio Cedena.

Hamilton “va a dar una vuelta de hoja más” a la industria de la eólica marina, consolidando a Ferrol como una de sus bases, generando más de 200 empleos directos y 60 indirectos.

Francisco Barea mostraba su satisfacción por esta llegada, que se suma a la fábrica de ensamblaje que va a montar Nervión en el Puerto Exterior o de Atium, con una nave de 900 metros cuadrados, que creará unos 50 empleos.

El objetivo de todas estas llegadas es “la creación de empresas y de empleo” que beneficie a la ciudad.

Julia Díaz: “La actividad del puerto supera por primera vez los niveles pre pandemia”

La presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz Sixto, destacaba que las ‘Conversas no Parador’ ayudan a difundir la imagen de Ferrol “fuera de su círculo de influencia”, siendo la presencia de la Autoridad Portuaria “importante”, en una industria marítima que tiene el 90% del tráfico mundial “con beneficios económicos importantes”, en una ciudad “que mira por su puerto interior y exterior, como también por el de San Cibrao.”

La Autoridad Portuaria tuvo en 2022 un incremento del 18,35% respecto al 2021, recibiendo cerca de 12 millones de toneladas “lo que supera por primera vez los niveles pre pandemia, cuando el carbón todavía iba hacia As Pontes.”

Francisco Barea: “Se ha batido el récord de tráfico sin contar con el carbón”

El presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, quería “presumir” al inicio de su intervención de las “características extraordinarias” con las que cuentan sus instalaciones, con un puerto interior de más de 150.000 metros cuadrados y uno exterior de 630.000 metros cuadrados, con calados de más de veinte metros.

El diseño del puerto “es muy bueno, con alta capacidad”, lo que supone “una ventaja muy grande” respecto a otras instalaciones que les rodean.

Francisco Barea también quería detallar sus cuatro puntos claves de gestión de la Autoridad Portuaria desde su llegada hace un año y cinco meses, como son la diversificación de tráfico, atraer nuevas empresas, la finalización del tren y la relación puerto-ciudad.

En la diversificación de tráfico, se mostraba muy crítico con la gestión del gobierno central de la transición energética, al no entender la situación de la central térmica de As Pontes lo que les ha obligado a alterar el tráfico del carbón “donde teníamos cantidades muy grandes.”

A pesar de esto y del “frenazo” que también ha supuesto la situación de Alcoa, los puertos de Ferrol y A Coruña “son dos de los cuatro que más han crecido en 2022” y, en el caso del puerto ferrolano “batiendo el récord de tráfico sin contar el carbón.”

Francisco Barea destacaba la terminal de contenedores “que empezó con un crecimiento lento y errático” y ahora han abierto nuevas líneas exprés llegando a Shanghái, Singapur, Norteamérica, Sudáfrica u Oriente Medio, pudiendo crecer un 155% en movimiento de mercancías en contenedor, con 90.000 toneladas “duplicando al tráfico de chatarra que hay normalmente en el puerto.”

Al mismo tiempo criticaba la falta de suelo industrial que hay en la actualidad en la ciudad “y no podemos permitir que esto siga así”, porque las empresas que quieren establecerse en Ferrol “necesitan parcelas” y en la actualidad se encuentran estudiando, de manera conjunta con SEA y la Xunta de Galicia, la viabilidad del polígono de Leixa. Fernando Barea reconocía que hay empresas que no están en el puerto “porque su tráfico no es muy grande” y lo ideal sería “que estuvieran fuera y que su tráfico fuese a través del puerto.”

Los problemas de la conexión ferroviaria

La conexión ferroviaria al Puerto Exterior “tiene que finalizar”, siendo este un “objetivo prioritario”, siendo el 2024 la fecha en la que la obra tiene que estar acabada “siendo uno de los grandes retos de la Autoridad Portuaria.”

Francisco Barea se lamentaba también de la falta de ayuda del gobierno central para realizar esta obra “que la está pagando el Puerto con un crédito de 100 millones de euros”, y con una cuantía pendiente de recibir de los Fondos Europeos, dependientes de Puertos del Estado “pero a día de hoy no ha llegado nada y debemos seguir insistiendo para sufragar los costes.”

Además del lamentable estado de la línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña, donde en los Presupuestos Generales del Estado “tan solo hay destinados 179.000 euros”, afirmaba que la ciudad tampoco “puede quedarse fuera del corredor atlántico de mercancías”, debido a que esto supondría “una pérdida de competitividad que no podemos permitir.”

La relación puerto-ciudad

Al llegar a la presidencia, Francisco Barea, reconocía tener la sensación de que el puerto “se estaba aislando de la ciudad” y aunque la Autoridad Portuaria se financia con el resultado de la explotación “faltaba el componente social, abrir el Puerto a Ferrol, al ser la única puerta abierta al mar en la actualidad, además del barrio de Caranza.”

En la llegada de los cruceros, la Autoridad Portuaria está optando por un cambio radical, tras confirmar en este 2023 la llegada de 14 cruceros. Este cambio estaría destinado a “cómo se recibe a los cruceristas o su estancia en la ciudad, lo que es muy importante.”

En esta relación también quería incluir las dos obras que han licitado recientemente y que cambiarán la fachada marítima, con dos aparcamientos “que tienen el objetivo de dar plazas a la ciudad en la zona portuaria, para que las personas que vengan a la ciudad, no se den la vuelta por no poder aparcar.” En esta carretera baja no quieren “perjudicar al peatón ni a los coches”, en la que se harán acercas muy anchas y un carril bici “para darle protagonismo al peatón” y, debido a esto, van a retranquear el muro del puerto “perdiendo unos metros que no son importantes para la Autoridad Portuaria, pero si lo son para la ciudad.”

Esto también va en línea con el “lavado” de cara del edificio de Comandancia, como en el nuevo parque infantil, agradeciendo a la Xunta de Galicia su ayuda con el convenio de 4,8 millones de euros. En relación al edificio de Aduanas, sus obras se van a ejecutar en el 2024, donde en las próximas semanas esperan tener lista la licitación.

En este acercamiento a la ciudad, la Autoridad Portuaria ha recuperado actos que hace años que no se hacían “con las asociaciones de vecinos pudiendo hacer sus fiestas en el puerto, el Camino Inglés con la Asociación Española Contra el Cáncer, el festival de deportes urbanos, el baloncesto 3×3 o las jornadas de pesca infantil con los niños”, como también anticipaba unas jornadas del bacalao “no olvidando que Ferrol tuvo una gran factoría.”

En relación a la pesca en las instalaciones de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea dejaba claro que “no se puede permitir la pesca dentro del puerto, algo que sucedía hace años”, pero si anticipaba que se permitirá la pesca en el muelle de la Cortina.