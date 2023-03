Apertura do prazo de inscrición en Narón no «Cole aberto en Semana Santa»

Os nenos de entre 3 e 12 anos empadroados ou escolarizados en Narón e cuxos dous membros parentais traballen son os destinatarios da actividade “Cole aberto en Semana Santa”, unha proposta de conciliación da vida familiar e laboral que activará o Concello os días 3, 4, 5 e 10 de abril.

A concelleira de Igualdade, Mar Gómez, anunciou que o prazo de inscrición abrirá este xoves, día 2 de marzo e poderán anotarse un máximo de 23 menores. As actividades programadas levaranse a cabo nas instalacións do CEIP A Gándara en horario de mañá, de 9.00 a 14.00 horas, se ben se ofrecerá tamén servizo de madrugadores de 8.00 a 9.00 e de acompañamento ata a recollida ó mediodía entre as 14.00 e as 15.00.

Gómez avanzou que os menores realizarán unha serie de propostas adaptadas ó seu grupo de idade, abordando contidos educativos transversais como a educación para a paz e non violencia, a tolerancia, diversidade, solidariedade, igualdade de xénero, educación para a saúde, coidado medioambiental e consumo sostible, entre outras.

“Fortalecer entre os nenos unha serie de valores vencellados á cooperación, o respecto e a tolerancia forman tamén parte dos obxectivos deste programa, co que queremos contribuír na conciliación da vida familiar e laboral durante o período vacacional dos colexios en Semana Santa”, asegurou.

Os nenos poderán acudir de balde ó “Cole aberto en Semana Santa»

As instancias poden presentarse dende mañá ás 8.30 horas ata o 10 de marzo ás 13.30 horas a través da Sede Electrónica de Narón, no Rexistro do Concello ou en calquera dos lugares establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Para recibir máis información pódese consultar a Sede Electrónica ou chamar ó número de teléfono 981 337 700 (extensións 1108, 1109 e 1115). As prazas adxudicaranse por sorteo público o día 23 de marzo ás 9.00 horas