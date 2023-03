O Goberno de Narón e a AEF solitan unha reunión coa Ministra de Transición Ecolóxica

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, e o edil de Promoción Económica, David Pita, reuníronse o mércores, día 1 de marzo, no Concello co presidente da Asociación de Empresarios Ferrolterra AEF, Ángel Torreiro, e Nonito Aneiros, vogal da citada entidade, co fin de analizar as accións a levar a cabo trala confirmación da exclusión do sector empresarial da cidade das axudas de Transición Xusta.

Os representantes do goberno local e do sector empresarial coincidiron en calificar de “inxusta” unha situación que lles afecta directamente e os sitúa nunha posición de clara desventaxa con respecto a outros concellos da zona tamén afectados como Narón polo anunciado peche da térmica pontesa.

No transcurso da reunión os políticos locais e os empresarios acordaron convidar a unha reunión no Concello á Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aproveitando a visita que realizará esta mesma semana á cidade. A finalidade do encontro é abordar este grave problema que afecta ao empresariado local e urxir que se revirta esta situación para ofrecer ó sector un trato igualitario.

Así mesmo, tal e como explicaron, solicitarase unha nova entrevista co delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, co fin de abordar tamén esta situación de exclusión das axudas, despois de que o pasado ano se indicase que Narón podería optar ás novas liñas de axudas que se habilitasen.

Unha terceira reunión será a que se requira co conselleiro de Industria, Francisco Conde, para trasladarlle a importancia desta problemática e, ó tempo, analizar a viabilidade de que o sector empresarial de Narón poida acollerse a algún tipo de axuda autonómica.