Rivas destaca que los fondos de Transición Justa dejan en Moeche 1,1M€

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se ha desplazado este jueves 2 de marzo hasta Moeche para visitar el recinto ferial de San Ramón, en donde se ubica una de las ocho naves que gracias a los fondos de Transición Justa se rehabilitará para convertirla en un Centro de Dinamización Económica y Social Rural Tic (CEDES).

La nave que se habilitará gracias a 1.123.556,43 € concedidos por el Instituto de Transición Justa tiene unas dimensiones de 1.500 metros cuadrados y en ella se habilitará un centro de teletrabajo, público y gratuito, y un aula de formarción en TIC. Además también se instalarán ocho espacios de coworking.

En su visita a Moeche, la subdelegada ha estado acompañada por la alcaldesa Beatriz Bascoy quien le ha trasladado el gran potencial del tejido asociativo existente en el municipio. Una red de asociaciones que gracias estos fondos contarán con un espacio para trabajar en proyectos que redunden en el desarrollo local y comarcal.

El grupo de “Mulleres facilitadoras” recién creado en el ayuntamiento o el consejeo local de infancia y adolescencia serán algunas de las agrupaciones que podrán disfrutar y hacer uso de este nuevo espacio.

La subdelegada del Gobierno ha remarcado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los ayuntamientos que se verán afectados por el cierre de la central de As Pontes y Meirama, asegurando que “que como el propio nombre de estos fondos indica el Gobierno se ha preocupado desde el minuto uno en que estos municipios sufran el menor impacto posible y puedan reconducir su futuro, de una manera justa y equilibrada, hacia nuevas oportunidades, de un modo más acorde con las necesidades del mercado”

Además de Moeche los fondos del convenio de Transición Justa llegarán a otros 11 ayuntamientos de la provincia afectados por los cierres de las centrales de As Pontes y Meirama. Cabanas, Ferrol, Cerdido, Mañón, As Somozas, San Sadurniño, Ortigueira, As Somozas, Monfero, Cerceda, Ordes y Tordoia son otros de los municipios beneficiarios de estas ayudas que en total suman 11,5 millones de euros repartidos en la provincia de A Coruña

La subdelegada del Gobierno hizo hincapié en la importancia de que gran parte de estos proyectos se desarrollen en municipios de reto demográfico como es el caso de Moeche. Uno de los objetivos de estos fondos es conseguir atraer población a estos ayuntamientos que en los últimos años han sufrido un descenso en el número de habitantes.

La subdelegada aprovechó su visita a Moeche para recordar la nueva convocatoria del Gobierno para los 19 ayuntamientos de las comarcas de As Pontes y Meirama que se encuentran dentro del Convenio de Transición Justa y que repartirá 25 millones de euros para iniciativas en equipamientos municipales. Esta nueva oportunidad se suma a la adjudicación de 11,5 millones de euros para proyectos sociales, ambientales y culturales en 12 ayuntamientos de la provincia

“Sumamos oportunidades para estos ayuntamientos y para su población en nuestro compromiso por una transición verde justa para estos territorios”, subrayó la subdelegada.

María Rivas recordó que el Gobierno dispone en As Pontes de una Oficina de Transición Justa para asesorar en la presentación de las solicitudes y acompañar en la tramitación de las mismas.

Estas ayudas bonificarán la contratación de personas inscritas en las bolsas de trabajo del Instituto de Transición Justa con el objetivo de promover la creación de empleo prioritario para trabajadores afectados por el cierre de las centrales. Igualmente, se bonificará la creación de puestos de trabajo para mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Para la adjudicación de las ayudas se han valorado los beneficios medioambientales y sociales de los proyectos, su capacidad de generación de empleo, su efecto tractor sobre el territorio, su innovación y su localización en municipios afectados por la despoblación, el reto demográfico y el cierre de centrales.