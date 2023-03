Novoa y Juanma Marrube analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Inagroup El Ejido Futsal

Partido muy importante el que tiene este domingo O Parrulo Ferrol, recibiendo a un rival directo por el playoff de ascenso como es el Inagroup El Ejido Futsal, en la 21ª jornada de la Segunda División, que se disputará a partir de las 12:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la mañana del viernes tenía lugar la habitual rueda de prensa previa, en el mismo escenario del partido, con la comparecencia el jugador Novoa y l entrenador Juanma Marrube.

Novoa reconocía que estaba viendo estas últimas semanas “bastante bien”, con el equipo “muy motivado y confiado” y sobre la pista están “trabajando muy duro para conseguir el objetivo.”

El partido del pasado sábado era especial para Novoa al jugar ante el equipo que se formó, el Caja Rural Atlético Benavente, afirmando que “era un placer” jugar ante su anterior equipo, aunque no estaba contento por el resultado “pero sí por el trabajo realizado por el equipo.”

El equipo “está trabajando muy duro” afrontando el partido de este domingo “con confianza para sacar los tres puntos adelante”, ante un Inagroup El Ejido Futsal “muy duro”, con el mismo objetivo que tienen los ferrolanos que es el playoff de ascenso, por lo que será “un partido muy reñido.”

Novoa quería pedirle a la afición de O Parrulo Ferrol “que vengan un finde más a apoyarnos” y que sobre la pista “vamos a luchar todos juntos para conseguir dar una alegría a A Malata.”

Juanma Marrube: “El Inagroup El Ejido Futsal es un equipo potente y similar al nuestro”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Juanma Marrube, comentaba que esta semana “está siendo buena”, con el equipo “trabajando y muy concienciado de donde estamos, lo que nos jugamos en el partido de este domingo”, por lo que en esta línea estaba “muy tranquilo.”

El Inagroup El Ejido Futsal es un rival “de nuestra liga, que pelea por los mismos objetivos que nosotros”, con una forma de jugar “muy definida”, destacando la incorporación de Juanan “que ha potenciado incluso a otros jugadores que estaban en el equipo” y la clasificación refleja “la igualdad que nos podemos encontrar en el partido del domingo.”

Respecto al partido de la primera vuelta, el Inagroup El Ejido Futsal “es un equipo muy similar”, tras cambiar un pívot diestro por un pívot zurdo, en un mercado invernal donde también “han incorporado un viejo conocido para nosotros” como es Rahali, lo que hace que la calidad del equipo “sea potente” pero es un equipo “similar al nuestro” y espera un partido “reñido e igualado.”

Si este enfrentamiento tuviera lugar a falta de una o dos jornadas para acabar la liga “sería una final”, aunque esto no quita que O Parrulo Ferrol enfoque este partido “como una final y no hay que llamarlo de ninguna otra manera, quedan 30 puntos en juego y son 30 puntos de finales” y no había ninguna diferenciación “por quedar diez partidos que dos”, siendo totalmente distinto “el margen de maniobra quedando diez partidos que dos” y el enfoque de O Parrulo Ferrol será “de un partido de igual a igual, jugando como locales y ese factor debe ser determinante.”