O BNG presenta as primeiras persoas da súa candidatura as municipais en Ferrol

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou na mañá deste venres as 5 primeiras perosas que encabezarán a súa candidatura cara as eleccións municipais do 28 de maio. O BNG presentou un grupo de persoas coñecedoras da cidade e con experiencia cunha importante presenza de mulleres.

Ivan Rivas, candidato a alcaldía de Ferrol, resaltou que o BNG presenta un grupo de persoas que teñen experiencia, que coñecen a institución, que queren decidir o futuro desta cidade se presentan para gobernala.

«O BNG quere tomar as rendas do futuro de Ferrol e presenta unha candidatura con persoas capaces de construir o Ferrol do futuro, unha construción colectiva porque o futuro de Ferrol é o Bloque Nacionalista Galego e o pasado son tres exalcaldes que xa tiveron a súa oportunidade. O futuro pasa polo BNG«, afirmou Rivas.

Ivan Rivas salientou que «para o BNG o futuro é unha cidade sustentabel onde o Sánchez Aguilera se trasnforma no maior pulmon verde da cidade fronte ao pasado que é a especulación urbanística que promove 460 vivendas. O Ferrol do futuro é apostar polo comercio local fronte o pasado que é un centro comercial de 24.000m2.

O Ferrol do futuro se construe con servizos publicos municipais para a xestión do auga e do lixo fronte ao pasado que é privatiza. O Ferrol do futuro recupera o seu patrimonio arquitectónico tanto no rural como no urbano fronte ao do pasado que fai visitas guiadas a ruinas. O Ferrol do futuro recupera as rúas para a xente e garante o dereito a mobilidade cunha empresa de transporte público municipal ao servizo da veciñanza.No Ferrol do futuro non hai privilexios e Navanta e a Autoridade Portuaria pagan os seus impostos».

Os candidatos

As persoas que van nos 5 primeiros postos da candidatura do BNG son:

Iván Rivas Rico. Candidato á Alcaldía de Ferrol

2.- María do Mar López González. Concelleira, licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa, profesora. Canido

3.- Roberto Montero Castrillón; Responsábel Local do BNG en Ferrol. Electricista, delegado sindical na Industria auxiliar. Ultramar.

4.- Pilar Lozano Yañez. Diplomada en Relacións Laborais, responsábel de administración. Natural de Mandiá. Barrio da Madalena.

5.- Mercedes Tobío Rodríguez. Graduada Social. Responsábel Comarcal do BNG. Caranza