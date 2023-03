O Concello de Narón habilitará un novo estacionamento de proximidade no barrio da Solaina

O barrio da Solaina, en Narón, disporá dun novo estacionamento de proximidade nas vindeiras semanas. Así o anunciou a alcaldesa, Marián Ferreiro, que este sábado se desprazou á zona na que se habilitará acompañada polo edil de Servizos, Ibán Santalla e de Alberto Pena e Berto Seijo, presidente e simpatizante e exdirectivo, respectivamente, do club de fútbol Estrella. “Trátase dun espazo de algo máis de 4.000 metros cadrados de titularidade municipal que pasará a ser un aparcadoiro provisional, ampliando así o número de prazas que se habilitarán na zona”, asegurou Ferreiro.

A alcaldesa explicou que estas instalacións deportivas non están sendo utilizadas na actualidade polos integrantes do club de fútbol Estrella, que adestran e xogan nos campos de San Mateo e do Cadaval e non teñen equipos base na actual tempada. Ferreiro mantivo unha reunión con representantes do club local para cambiar temporalmente o uso desa parcela, unha proposta que contou co respaldo da entidade deportiva. “Quero agradecer especialmente a comprensión e o apoio do Club de Fútbol Estrella e a súa vontade para poder materializar este proxecto moi necesario nestes momentos no barrio”, subliñou a rexedora local.

Ferreiro recordou que esta mesma semana o Concello procedíadelimitar unha parte do estacionamento de proximidade actualmente operativo na Solaina, nas inmediacións do colexio, debido á falta de acordo con un dos titulares de parte do chan para renovar a cesión do mesmo. “Dende o momento en que o propietario nos trasladou a súa proposta e que vimos que era inviable comezamos a traballar noutras opcións e a que finalmente eliximos permitiranos ademais habilitar un maior número de prazas para estacionar das que tivemos que suprimir no outro aparcadoiro e nun espazo con alumeado público, moi próximo ás vivendas e instalacións municipais”, recalcou.

A alcaldesa asegurou que a vindeira semana se prevé comezar a acondicionar o terreo para que poidan estacionar canto antes os vehículos nun firme que temporalmente pasará a ser de xabre. O novo aparcadoiro terá, tal e como avanzou Ferreiro, entrada pola rúa Ourense e entrada e saída pola rúa Pontevedra.