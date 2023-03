O BNG de Ares elexiu o primeiro tramo da candidaturas ás municipais

A Asemblea Local do BNG de Ares elexíu hai uns días o primeiro tramo da candidatura ás eleccións municipais do vindeiro 28 de maio. Acompañarán a Tino Seco –que no seu día fora nomeado candidato á alcaldía- Carmen Brage (actual portavoz municipal) no segundo posto, e o tamén concelleiro Miguel García Paz, que ocupará o número tres da candidatura do BNG. No número catro da candidatura figura Uxía Casteleiro -técnico en coidados auxiliares de enfermaría e técnica en farmacia- ocupando o número cinco Rubén Rey, sociólogo e técnico en economía social.

Este primeiro tramo da candidatura representa, segundo Tino Seco “a combinación da experiencia no traballo municipal coa incorporación de novas persoas –tamén en idade- que evidencian que o BNG de Ares consolida un proceso de renovación e ampliación; que vai tamén permitir avanzar no apoio electoral”. Un proceso que, engadíu “vaise confirmar nos vindeiros días coa conformación da totalidade da candidatura”

Para o candidato á alcaldía polo BNG “os dezaseis anos de goberno do PSOE non supuxeron o cambio transformador polo que a veciñanza apostara fronte ás políticas que levou a cabo o PP. O deseño dun urbanismo que desenvolva de xeito harmónico as potencialidades do noso concello, a xestión eficaz e transparente dos cartos públicos ou o achegamento dos servizos básicos e de calidade a toda a veciñanza seguen a ser a día de hoxe unha asignatura pendente”

Seco engadíu que “Ares precisa dun goberno municipal que teña como prioridade as persoas, as necesidades reais da xente; fronte á simple propaganda. Non se trata de acumular obras ou investimentos –moitos deles, sen perspectiva de uso social- senón de articular un modelo de concello que permita gozar dun nível de vida digno, construindo un Ares igualitario en dereitos e oportunidades; e no acceso de toda a veciñanza aos servizos e necesidades básicas”

Á vista desta situación, o candidato do BNG concluíu que “acreditamos que a veciñanza coincide na idea de que Ares merece máis, e de que é precisa unha mudanza –no fondo e tamén nas formas- da que resulte un goberno municipal que actúe con visión de servizo público e perspectiva de futuro. E o BNG é o garante para que isto sexa unha realidade”