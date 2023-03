Éxito de participación e público en Narón na “II Carreira e andaina pola igualdade”

A segunda edición da “Carreira e andaina pola Igualdade” organizadas polo Concello de Narón e que se desenvolveron este domingo, día 5 de marzo, na cidade foron un éxito tanto a nivel de participación, cun total de 605 persoas, como de público.

As inmediacións do pavillón polideportivo da Gándara acolleron a saída e a meta das diferentes probas, e tamén a entrega de medallas e premios da carreira absoluta.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, participou tamén na andaina xunto a outros representantes da corporación local, entre eles a edil de Igualdade, Mar Gómez. Ás 10.00 horas comezaron a saír os primeiros participantes, das categorías sub 16 e sub 18, que percorreron un tramo de dous quilómetros.

A continuación foron saíndo o resto de categorías: a sub 14 e sub 12 ás 10.15 horas para percorrer quilómetro e medio; a sub 10 ás 10.30, cun tramo de 500 metros e a prebenxamín ás 10.45 horas, con cen metros.

A alcaldesa da cidade foi a encargada de dar o pistoletazo de saída na carreira absoluta, cun tramo de cinco quilómetros e que comezou ás 11.00 horas e cinco minutos máis tarde o edil de Deportes, José Oreona, fixo o propio para marcar o inicio da andaina.

Á chegada dos nenos que participaron recibiron unha medalla de mans de Marián Ferreiro, e os edís Mar Gómez e José Oreona, que tamén entregaron os premios finais ás tres primeiras mulleres e homes que remataron o percorrido das categorías absolutas.

Alejandro Rodríguez Rilo, Esteban Díaz Pérez, ambos do Atletismo Narón, e Antonio Méndez Sánchez, Dalle Gas Running Team, foron os tres mellor clasificados, respectivamente, na categoría masculina e Rebeca Soto Viñas, Atletismo Narón, Begoña Pacio López, O Roxal Running Team, e Helena Peñas González OPA Ferrol Team Running: A muller de maior idade que rematou o percorrido da carreira foi Silvia Sánchez Bascoy, nada no ano 1960.

Ferreiro agradeceu “a gran implicación das nosos veciños e tamén da xente doutros concellos que se achegou a un acto tan importante sobre a igualdade” e tamén o labor de todas as persoas que colaboraron como voluntarios para o bo desenvolvemento da proba, e á Federación Galega de Atletismo.