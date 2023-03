El gobierno de Ferrol duda conceder la última prórroga en la obra de reforma del palacio municipal

El pasado viernes, a las 14:05 horas, la empresa que está realizando la obra de reforma del palacio municipal del Concello de Ferrol solicitaba al gobierno local una última prórroga de una semana para finalizar los trabajos, algo que podría no concederse, tal y como deslizaba este lunes en rueda de prensa el portavoz municipal y concejal de Urbanismo, Julián Reina.

Esta prórroga “dependerá dos informes técnicos” para ir a la Xunta de Goberno Local, como también de los informes jurídicos y económicos, como de la Intervención.

Julián Reina se lamentaba de esta situación porque las obras “deberían estar rematadas e agora están desmontando andamios”, por lo que espera que entre este lunes y martes “poida verse toda a obra.”

A pesar de que no se autorice esta prórroga las consecuencias “serán mínimas ou ningunha”, siendo en el peor de los casos “unha sanción económica que ven estipulada nos pliegos do contrato”, aunque el gobierno municipal no quería tener este objetivo en un primer momento.

Estas obras en el palacio municipal “solucionan un problema”, recordando que hasta antes de esta intervención “había partes que estaban apuntaladas e con grave risco.”