El Concello y el Club de Atletismo Narón organizan la carrera “10K Narón”

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y el edil de Deportes, José Oreona, presentaron este junto con Andrés García y Rebeca Soto, directivo y coordinadora, respectivamente, del Club Atletismo Narón, la primera carrera popular de Narón 10K, una prueba incluída en el calendario oficial de las competiciones de la Federación Gallega de Atletismo. Ferreiro avanzó que el evento se desarrollará el próximo 9 de abril por un circuito de la zona urbana e indicó que las personas interesadas en participar pueden inscribirse desde mañana a través de la página web de la FGA: www.carreirasgalegas.com hasta el 4 de abril a las 23.59 horas. La alcaldesa animó a la ciudadanía a inscribirse en este evento deportivo, coincidiendo con el club local en que confían en la continuidad del mismo en los próximos años.

Las categorías absolutas serán de diez y cinco kilómetros, con salida y meta del pabellón polideportivo municipal de A Gándara y el comienzo del primer turno a las 10.00 horas. Entre ellas están la sub 18 (nacidos 2007/2008) con un tramo de 5.000 metros; sub 16 (nacidos 2007/2008) y 2.500 metros; sub 14 masculino y femenino (nacidos 2009/2019) de 1.500 metros; sub 12 masculino y femenino (nacidos 2011/2012) para recorrer unos 800 metros; sub 10 masculino y femenino (2013/2014) con 600 metros y peques (nacidas/os en los años 2015 y posteriores) con un tramo de 150 metros y salida sobre las 13.15 horas, para cerrar el evento.

En cuanto a las restantes categorías, habrá la sub 20, para nacidos/as en 2003 y 2004; sub 23, para los de 2000, 2001 y 2002; sénior, nacidos/as desde 1999 hasta los 34 años; máster 1, de 35 a 44 años; máster 2, de 45 a 54 años; máster 3, de 55 a 64 y máster 4, a partir de 65 años.

Desde el Club Atletismo Narón aseguraron que se trata de un circuito “muy rápido” y agradecieron la colaboración del Concello “en todo momento”. Además reconocen afrontar “con ilusión” esta carrera con un circuito que «esperamos que se consolide a nivel autonómico y nacional” y agradecieron la implicación de los colaboradores.

El precio de inscripción en este evento es de 6 euros en tarifa reducida, hasta el 27 de marzo, y de 10 en el plazo ordinario, hasta el 4 de abril. Los dorsales se entregarán el viernes y sábado previos a la prueba y también el día de la competición hasta las 9.00 horas en el pabellón polideportivo municipal de A Gándara, instalaciones en las que el día de la prueba se ofrecerá servicio de guardarropa, duchas y aseos.

Habrá trofeos para las tres personas mejor clasificadas y también un sorteo de regalos al final del evento entre todos los dorsales, que optarán a zapatillas de deportes, cestas de productos, bonos de spa y de gimnasios, vales para cenas… Asimismo, los participantes en la carrera de la categoría de peques recibirán todos una medalla.