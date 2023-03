Concentración de carácter reivindicativo sobre pensiones y carestía de la vida

A las siete y media de la tarde de este martes tuvo lugar una concentración de carácter reivindicativo, en la plaza de Armas, convocada por el denominado “colectivo de Ferrolterra de Traballadores Pensionistas” a la que asistieron sobre el medio centenar de ciudadanos. En lo alto de las escalinatas del Palacio Municipal se situaron dos pancartas en las que se leía “Pola undade de acción. Non ao pacto de Toledo. Ningunha pension por debaixo so smi. Subida real do IPC” y “Sanidade pública sí,derrogación xa da lei 15/97″

En el transcurso de la misma se efectuaron una serie de reivindicaciones, entre ellas la petición al gobierno español que se recupera la edad legal de jubilación a los 65 años, sin perjuicio de que ésta sea a una edad anterior según la actividad laboral que se realice así como que se baje a quince años la cotización para calcular la base reguladora de la pensión.

No faltó la protesta contra la escandalosa y continua subida de precios en el sector de la alimentación , en la energía, en la vivienda…y exigir medidas eficaces contra la carestía de la vida y por la creación de empleo.”Nos engañan, nos cargan en el súper, en la gasolina…la gente no puede encender la calefacción ni ir en coche al trabajo porque llenar el depósito es costoso” decía uno de los portavoces.

También se reivindicó que los salarios y las pensiones aumenten con el IPC real.

Se comentó que precisamente este mismo martes en Francia se está llevando a cabo una jornada de huelga contra la reforma en materia de jubilaciones. A la vez que se solicitó que se destinen mas fondos para mejorar la Sanidad Pública y los Servicios Sociales.