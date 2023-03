Eva María Pena Novo, propietaria de Calzados Mara, nomeada “Muller do Ano 2023” en Narón

O salón de plenos do concello de Narón acolleu o acto central programado desde o Concello con motivo do 8 de Marzo , Día Internacional das Mulleres. A alcaldesa, Marián Ferreiro, presidiu a convocatoria, na que estivo acompañada pola edil de Igualdade, Mar Gómez, e outras concelleiros da corporación local naronesa.

O pleno do pasado mes de febreiro aprobou o nomeamento da Muller do Ano 2023, unha distinción que ostentará a comerciante local Eva María Pena Novo, propietaria de Calzados Mara, na avenida Souto Vizoso. Eva chegou ao salón de plenos acompañada pola edil de Cultura, Olga Ameneiro, para asistir a unha suposta reunión por unhas axudas ao sector, pero unha vez no salón de plenos a alcaldesa aludiu á data de hoxe lembrando que é unha xornada na que cada ano recoñécese o labor e a traxectoria dunha muller de Narón. Ferreiro leu a acta plenaria coa aprobación do nomeamento da Muller do Ano e oficializó o nome da homenaxeada este ano, Eva María Pena.

A alcaldesa aludiu á traxectoria profesional de Eva, empregada do comercio local desde adolescente e na actualidade empresaria tras coller a testemuña de Calzados Mara e formar parte da directiva da Asociación de Comerciantes de Narón entre os anos 2011 e 2020. Ferreiro lembrou que con 14 anos a homenaxeada comezou a traballar nun almacén de xoguetes durante dúas campañas de Nadal e no 1984 como dependenta en Calzados Mara, establecemento que pechou no ano 2008 e que levou a Eva María Pena a reabrilo posteriormente mantendo o nome orixinal. En 2009 reabre Calzados Mara na cidade, da que é propietaria e dependenta, consolidando este mesmo ano unha traxectoria de máis de corenta anos atendendo ao público no pequeno comercio local, tal e como lembrou a rexedora da cidade. Tras a lectura, Ferreiro deu o parabén a Eva e mostrou a súa confianza en que “esta distinción fágache sentir aínda máis orgullosa, se cabe, desta a túa cidade”, finalizando a súa intervención reforzando a importancia e a calidade e diversidade do pequeno comercio naronés.

Acompañada por un dos seus irmáns, polos seus pais, e moi emocionada desde o momento no que entrou no salón plenario, Eva agradeceu o recoñecemento á súa traxectoria e lembrou os seus inicios na profesión e o seu primeiro soldo, que a súa nai destinou a comprarlle unha máquina de bordar. Na súa intervención tivo palabras de agradecemento para a familia e para as compañeiras e compañeiros do pequeno comercio local. A alcaldesa entregoulle unha réplica da escultura “Andoriña”, de Manuel Patinha e a edil de Igualdade, Mar Gómez, un ramo de flores que posteriormente Eva entregou á súa nai.

A homenaxeada acudirá este venres á tradicional Cea da Muller, que terá lugar en casa Becerra ás 21.30 horas, un acto no que participarán familiares e amizades de Eva, entre outros. Ao final do acto no Concello representantes da corporación local desprazáronse á praza da Gándara para ver a mostra “8M Mujeres de Narón” e tamén con motivo desta xornada iluminaranse de cor malva esta noite as fachadas do Pazo da Cultura, da Casa da Cultura, do edificio do Xulgado e a glorieta de Freixeiro.