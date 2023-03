El 8-M en Ferrol

Distintas administraciones, ayuntamientos, asociaciones y entidades empresariales han conmemorado este miércoles el 8M, el Día Internacional de la Mujer, con lectura de manifiestos, actos de homenaje, exposiciones y actividades de diversa índole en las que se ha hecho valer tanto los avances logrados en materia de igualdad como el camino aún por recorrer.

EN FERROL

La edil de Muller e Igualdade de Ferrol, Cristina Prados, ha participado en el Cantón de Molíns en la tradicional plantación de rosales, un total de 21, uno por cada mujer asesinada desde el pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Durante el acto, al que asistieron un buen número de ediles de todos los grupos polñiticos se leyó un mensaje reivindicativo.

Por su parte, las estudiantes gallegas, convocadas por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, han salido a las calles en las ciudades de A Coruña, Vigo y Ferrol.

En Ferrol la movilización partía pasadas las 12,00 horas desde de la plaza de España, animando a no acudir a las aulas para protestar por el sistema que a su modo de entender fomenta las desigualdades.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ana Fraile, ha asegurado que la educación «juega un papel importante en esta lucha, ya que a las veces existe el efecto contrario», ya que a su entender «existen estructuras dentro de los centros de enseñanza que más bien facilitan esa opresión», y que por lo tanto «es importante que salgamos a la calle y que ocupemos un espacio que muchas veces nos es privado».

Delegadas y trabajadoras de la CIG celebraron una manifestaciónn bajo el lema “A crisis non a imos a pagar as traballadoras”, para denunciar que, con el pretexto de la crisis, se está empobreciendo a las trabajadoras a través de una subida inxustificable de los precios de productos y servicios básicos, como alimentación, energía o hipotecas, “inasumibles con unos salarios que no permiten mantener una vida digna”.

Ya por la tarde tuvo lugar otra manifestación que partió de la plaza de España y recorrió diveras calles del centro de la ciudad.

Voluntarias, participantes y técnicas del proyecto Puentes hacia el empleo: Itinerarios por la igualdad han visitado durante la mañana el mercado de la Magdalena para poner en valor el trabajo que desempeñan las mujeres comerciantes y su importancia tanto para la economía local ferrolana como para la de sus propios hogares.

Un total de veinte empresas de la plaza de abastos colaboraron con Cruz Roja en la actividad de sensibilización y animaron a quienes se acercaban a sus puestos, y a las propias personas usuarias del Plan de Empleo de Cruz Roja, a ser perseverantes y mantener un esfuerzo constante para lograr sus metas.