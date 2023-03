Axenda en Narón do 10 ó 12 de marzo

Actividade: Conferencia “Saúde mental na paternidade/maternidade” Hora: 19.30 Lugar: Centro Cívico Social do Alto

A matrona Isaura González e a psicóloga Pilar Carballeira impartirán esta charla, enmarcada no ciclo de conferencias “A saúde mental é cousa de todos”. A proposta forma parte do programa municipal de Prevención da depresión e mellora da saúde mental. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Actividade: Monólogo “Señora de rojo sobre fondo gris” Hora: 20.30 Lugar: Pazo da Cultura

O “VIII Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular” trae a Narón este monólogo da compañía Pentación Espectáculos e protagonizado por José Sacristán. O actor dará vida a un pintor que está inmerso nunha crise creativa trala morte imprevista da súa muller. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

Actividade: Cea das Mulleres Hora: 21.30 Lugar: Casa Becerra

Máis dun centenar de mulleres asistirán este venres, día 10 de marzo, á Cea das Mulleres organizada polo Concello con motivo do 8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres.

Sábado 11 de marzo de 2023

Actividade: “I Feira de antigüidades, coleccionismo e vintage” Hora: 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.30 Lugar: Pavillón da Mocidade (A Gándara)

O Concello organiza este evento, no que participarán unha trintena de expositores que porán á venda artículos como cerámica, lámpadas, radios, gramófonos, moedas, selos e outros obxectos decorativos. A entrada é de balde.

Actividade: Contacontos: “E ti, que queres ser de maior?” Hora: 11.00 Lugar: Biblioteca municipal

A compañía Trémola Teatro trae a Narón este acto, enmarcado no programa do 8 de Marzo e que consiste nunha proposta para público familiar e infantil na que se reflexiona sobre os prexuízos e estereotipos relacionados coas profesións. A actividade require inscrición previa.

Actividade: Monólogo: “Christiane” Hora: 20.00 Lugar: Pazo da Cultura

A actriz arxentina Belén Pasqualini é a protagonista desta peza, un bio musical científico sobre a vida dunha figura recoñecida a nivel internacional, Christiane Pasqualini, na investigación sobre a leucemia. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

Domingo 12 de marzo de 2023

Actividade: “I Feira de antigüidades, coleccionismo e vintage” Hora: 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.30 Lugar: Pavillón da Mocidade (A Gándara)

Actividade: Monólogo: “U-la lúa?” Hora: 18.00 Lugar: Pazo da Cultura

O “VIII Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular” inclúe esta proposta para público familiar e infantil. A compañía A Xanela do Maxín é a encargada desta peza, dirixida e interpretada por Celtia Filgueiras.

Conta unha historia sobre a igualdade onde a violencia non ten cabida e que protagoniza unha gatiña chamada Lúa. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es