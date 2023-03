Cabanas avanza parte del programa del II Paseo de la Lana

Cabanas acoge el II Paseo de la Lana los próximos días 24, 25 y 26 de marzo, tres jornadas en las que se llevará a cabo una serie de actividades alrededor de la cultura de la lana.

II Pasarela Lanar

En la tarde del viernes 24 de marzo se realizará la II Pasarela Lanar, actividad mediante la cual prendas de las dos participantes en el segundo Paseo de la Lana lucirán sobre una alfombra roja instalada, para la ocasión, mirando al mar y la lana puesta de sol.

En la edición de este año, los encargados de desfilar prevén unos modelos que harán que las prendas brillen al caminar por la pasarela, configurándose ésta por la organización en colaboración con una entidad de la comarca de Ferrolterra, una fusión perfecta en un marco incomparable.

Exposición Bestiarium

Nace con el objeto de dar a conocer las razas autóctonas españolas y su importancia en el mantenimiento de nuestro patrimonio rural.

Durante el fin de semana se podrá contemplar las diferentes razas autóctonas de ovejas de la mano de José Barea, una visión en modo retrato de cada una de estos hermosos ejemplares en peligro de extinción:Alcarreña, Ansotana, Aranesa, Canaria, Canaria de Pelo, Carranzana (variedade negra), Cartera, Castellana (variedade negra), Chamarita, Churra Lebrijana, Churra Tensina, Colmenareña, Galega, Guirra, Ibicenca, Lojeña, Maellana, Mallorquina, Manchega (variedade negra), Menorquina, Merina (variedade negra), Merina de Grazalema, Montesina, Ojalada, Palmera, Ripollesa, Roja Mallorquina, Roya Bilbilitana, Rubia del Molar, Sasi Ardi, Talaverana, Xalda y Xisqueta.

II Feria Lanar con Denominación de Orixe

Teniendo la oveja gallega de anfitriona, el Paseo de la Lana 2023 contará con la participación de ASOVEGA/BOAGA. Para el hilo gallego de lana se contará con la presencia de la diseñadora Lola del Estudio Logaro y la hilandera Bea Carbón.

También se contará con la presencia de Wooldreamers, Abenaida, Hilandia, Alcapana, El Robledal de la Santa, Charlotte Houman, Ovillova, Granxa, As Bolboretas, Madejas Tejerlo, Dlana, Dehesa Lana, Cabanas Rural, y como parte que engloba lanoterapia: la tejedora de Lousame y Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal.

Encuentro de tejedores

Este año se habilitará un espacio para que aquellas personas que deseen pasar el día puedan tener su propio lugar en el Paseo de la Lana. Tendrán que traer útiles de trabajo ya que la lana la podrán adquirir allí mismo.

Retos Hilandia

Una mirada a la lana de Blanca Fernandez propone dos retos solidarios, “Reto Hilandia”, a través del cual se invita a los asistentes a crear su oveja y a unirla al rebaño Hilandia, creando así entre todos el mayor rebaño virtual de ovejas del mundo.

“Reto Ávila abraza lana muralla” invitando a tejer una bufanda a todos los que lo deseen en el Paseo de la Lana. El objetivo es conseguir una gran bufanda capaz de abrazar la muralla de Ávila. Blanca atrae a su “Mapa de lanas”, en el cual se podrá ver muestras de lanas de las ovejas de razas autóctonas españolas.

Tertulias y documental

Tendrán lugar a lo largo del sábado día 25 de marzo en una carpa destinada para esta actividad. El primero se celebrará a las 10:30 de la mañana y se prevé realizar dos más por la tarde

Asimismo se podrá disfrutar de un documental de la mano de Concha Salguero titulado: “Lana lana, el diamante de España”. Concha Salguero es coordinadora de proyectos internacionales en la “Asociación Trashumancia y Naturaleza”, trabajando para apoyar los sistemas pastoriles, transhumantes y extensivos tanto por los beneficios que acercan al bienestar de las personas como de la naturaleza de la que dependen.

Considerada durante siglos el “oro blanco” de España y destronada más tarde por otras fibras emergentes, puede volver a ser clave, no solo para contribuir a la viabilidad económica de nuestros rebaños, sino también para ayudar a dar respuestas a retos medioambientales actuales, como la contaminación de los fondos marinos, degradación de los suelos o el ahorro energético.

Ella no estará presente, pero brinda la oportunidad de presentarlo en el Paseo de la Lana.

Lanoterapia

Representa la perseverancia, creatividad, concentración, etc, entre otras habilidades. Las mejoras obtenidas con esta terapia, no solo se pueden observar desde el plano individual, sino también del grupal, fortaleciendo la empatía, el trabajo en equipo, etc.

Mar Vidal Maceiras, hilandera de Cabanas Rural, lleva años trabajando con lana en el Centro de Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal y la Tejedora de Lousame, Socorro Vázquez Montero, que actualmente colabora con la Cruz Roja de Noia como voluntaria, impartiendo sesiones de Lanoterapia dirigidas a personas adultas e también es monitora del programa “Tecendo polo cambio”, impulsado polo Fondo Gallego de Cooperación y Solidariedad, que propone actividades que fomentan la reflexión sobre la cooperación y las desigualdades … y más datos que aportará ella misma

Proyecto Go Sebastiana

Esther y Javier hablarán de este proyecto que consiste en la implantación de un modelo integral para la selección, clasificación y comercialización de la lana orientado al aumento de la competitividad y rentabilidad de pequeñas explotaciones de ovino.

Tramado musical

Se celebra un concierto diferente y lleno de sorpresas que tendrá lugar en la carpa multiusos el sábado 25 de marzo, a partir de las 22:00 horas.

Normalmente empleamos el término tramado para referirnos al conjunto de elementos que se cruzan, confluyen e interactúan formando parte de un gran todo, que configura el Paseo de la Lana.

Talleres

La organización prevé la realización de dos talleres durante la mañana del domingo día 26 de marzo, cuya asistencia será gratuita y limitada.