Celebrado el acto conmemorativo del XV aniversario del Museo de la Construcción Naval de Ferrol

La Fundación Exponav celebró este jueves el primer acto con motivo del XV aniversario del Museo de la Construcción Naval inaugurando una exposición que permanecerá abierta en la sala Carlos III hasta el 31 de marzo y que recoge toda la historia de esta institución desde que en 1995 el entonces almirante de la Zona Marítima del Cantábrico, Francisco López de Arenosa y el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España, Juan Antonio Alcaraz Infante, firmaron un acuerdo para crear una exposición dedicada a la construcción naval a lo largo de los siglos.

La muestra inaugurada en la tarde de este jueves realiza un repaso por toda la trayectoria del Museo con fotografías, planos, documentos y objetos que han supuesto hitos importantes para la historia de Exponav. Sus responsables son la museóloga Cristina Vidal y el colaborador de la Fundación José Ramón Cancelo.

Presidió el acto el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, al que acompañaban, entre los muchos asistentes «de todas las edades», el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de brigada de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz; el secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M.Lorenzo Suárez; el coronel jefe del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, Francisco Guerrero Mayol; los directores de las Escuelas de Especialdades de la Armada «Antonio de Escaño» y Esengra, capitanes de navío Tomás Luís Cordón Scharfhausen y José Luís Guevara Romero; el Comandante de la 31 escuadrilla de superficie, capitán de navío Gonzalo Leira Neira; el Jefe de la Fuerza de Acción Marítima, capitán de fragata José M. Faraldo Sordo; el presidente de la Confederación de Empresarios-COFER, Cristóbal Dobarro; anteriores gerentes del Museo Naval, el CA (ing) José Castro Luaces y el CN José María Cardona; y el gerente actual Rafael Suárez, así como el CC. Raul Villa, actual secretario.

En primer lugar tomó la palabra el actual gerente, Rafael Suárez, quien destacó el objetivo de la exposición de acercar la parte más desconocida del museo al público en general, y agradeció la labor de sus predecesores en el cargo, para hacer crecer a Exponav.

DE LOS INICIOS AL MOMENTO ACTUAL, 25 AÑOS DE VIDA

Seguidamente el Almirante del Arsenal, VA Ignacio Frutos tomó la palabra ofreciendo una amplia panorámica de los inicios y posterior desarrollo del Museo Naval hasta la jornada de este jueves en los que se cumplen veinticinco años de vida.

Los inicios

El VA Frutos comenzó sus palabras señalando los inicios del Museo «En el mes de marzo de hace quince años, en la ciudad departamental de Ferrol, en la tarde del día de la botadura del buque de proyección estratégica (BPE) Juan Carlos I, se inauguraba el Museo de la Construcción Naval. Pero en realidad EXPONAV no nacía aquel día del año 2008, sino que su origen se remontaba al año 1995 cuando, a partir de una idea conjunta entre el Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico del momento, Francisco López de Arenosa; y el Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España (AINE), Juan Antonio Alcaraz Infante, se firmaba un convenio de colaboración entre la Armada y la AINE para la creación de una exposición reglada de la construcción naval a lo largo de los siglos. De esta manera comenzaba la primera singladura de una muestra técnica y científica de gran nivel, muy «visitada en los últimos años por público de todas las edades y nacionalidades».

«El edificio Herrerías, que alberga a la Fundación, es una auténtica joya de la arquitectura del siglo XVIII, perfectamente recuperado en el año 2001 a su

condición inicial de 1781, gracias a un convenio entre el Gobierno de España, la Xunta de Galicia y la Armada. Su función, en el pasado, era la de albergar las fundiciones que eran necesarias para fabricar todos los elementos metálicos que necesitaban nuestros buques. Disponía de treinta y dos fraguas (de las que hoy en día nos quedan las correspondientes chimeneas), dos pozos de agua dulce para el servicio de éstas, y una superficie de más de ochocientos metros cuadrados. El edificio ocupa tres plantas, las dos primeras dedicadas al Museo y a la Sala de Exposiciones Temporales Carlos III, y la tercera dedicada a la administración de la Fundación, despachos de colaboradores, talleres de maquetas y de nudos marineros, y a la Biblioteca«.

Tras referirse a que en 2001 comenzaba la restauración del edificio de las antiguas Herrerías de la Armada y en 2008 se inauguraba, coincidiendo con la botadura del buque de proyección estratégica Juan Carlos I y con la presencia de los entonces Reyes, Don Juan Carlos I y Doña Sofía y del actual monarca, Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias, y Doña Letizia. «De esta manera hace quince años una fundación sin ánimo de lucro se inscribía bajo la denominación de EXPONAV, con la finalidad de fomentar el conocimiento de la construcción naval y las actividades marítimas.

«La fundación no nació por sí sola, sino que lo hizo de la mano de diversas instituciones públicas y privadas, asociaciones y empresas, tanto de ámbito

nacional, como autonómico y local. Entre ellas se podrían destacar a la Armada, la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia, el Concello de Ferrol,

la Asociación de Ingenieros Navales de España (AINE), la Universidad de A Coruña (UDC), y el actual astillero Navantia».

Objetivos de la fundación EXPONAV

«Los fines principales de la Fundación son el de reunir, exponer y conservar el patrimonio técnico, ornamental y documental relativo a la construcción naval y al sector marítimo en España, que tenga relación con el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, y adicionalmente llevar a cabo muestras

temporales o itinerantes que tengan lugar dentro del territorio español, principalmente en Galicia. Para realizar las muestras temporales se cuenta en

la primera planta del edificio con la Sala Carlos III.

Además, se llevan a cabo actividades complementarias relacionadas con la mar y la construcción naval, tales como recopilación y muestras de fotografía y

pintura, talleres, habilitación de salas de conferencias permanentes y temporales, exposiciones, jornadas técnicas, o cualquier otra actividad cultural que prestigie a la Fundación, ayude a su difusión y sea bien aceptada por la sociedad. No obstante, también se pueden llevar a cabo otras funciones, de

similar naturaleza a las anteriores, que se consideren convenientes para el cumplimiento de los fines de la Fundación» continuó el VA Frutos.

Reconocimiento como museo

El Almirante del Arsenal pasó seguidamente a destacar uno de los momentos más importantes para EXPONAV . «Se creó, como dictan sus siglas, como una Exposición Permanente, pero el 23 de febrero de 2017, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijoo,existió un acuerdo por parte de la Xunta de Galicia de reconocimiento, autorización y cualificación del centro expositivo de la construcción naval de Ferrol, como museo, pasando a denominarse Museo de la Construcción Naval de Ferrol.

De esta forma, el departamento de Cultura de la Xunta reconoció esta categoría y cualificación al que denominó principal museo marítimo español

dedicado a la historia de la construcción naval en España y en el mundo, destacando la perfecta integración del museo en el conjunto histórico industrial y naval de Ferrol gracias a su gran discurso expositivo, albergando una colección de fondos del patrimonio marítimo e industrial, únicos, y con un gran valor histórico, que le permiten conocer la evolución y el desarrollo de la construcción naval militar y civil en España.

Adicionalmente, la Xunta reconocía que el MCN destacaba por su significación histórica, por su localización (junto al Arsenal Militar), y por las colecciones que alberga, que le permiten mostrar los elementos propios del conocimiento naval a lo largo de la historia, desempeñando una importante labor divulgativa sobre los hitos históricos más relevantes relacionados con la actividad marítima española».

Celebración del XV aniversario

Agradecimientos

«Durante estos quince años de vida, como ya se ha indicado y a modo de resumen se han llevado a cabo muchas muestras y presentaciones de diferente índole. Por destacar las relacionadas con el proceso de botadura, hasta cinco, y alguna de ellas itinerante por nuestra provincia. Además, se han realizado presentaciones de libros importantes, como el del “Aniversario de los 100 años de la creación de la Escuela Obrera”, o el de la “Mujer en la Mar: historias de sueños cumplidos”, prologado por la actual ministra de Defensa, en los cuales se destaca, entre otros temas, el papel de la Mujer en la Mar.

Como resumen creo que ha quedado patente que en el devenir de estos años la actividad de esta Fundación y del museo ha satisfecho, con creces, todas las expectativas creadas en el día de su inauguración. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo, trabajo y dedicación de todo el personal que, en la sombra y entre bambalinas, han hecho y hacen posible que este museo sea una referencia, me refiero a los administrativos, conservadores, maquetistas, guías, porteros etc.

Mención y agradecimiento aparte a los diferentes donantes: Administraciones públicas y particulares que de forma desinteresada han cedido innumerables

“joyas” a este museo.

Agradecimiento muy especial, a los verdaderos protagonistas y artífices de esta Fundación los gerentes, que de forma totalmente altruista han dedicado un

gran esfuerzo y muchas horas a sacar adelante la fundación, el CA (Ing) José Castro el CN José Maria Cardona, y el gerente actual Rafael Suárez, así como

al CC. Raul Villa, actual secretario.

Y ya por último también mi reconocimiento y agradecimiento a todos los patronos tanto de las Administraciones públicas como empresas e industria privada que con su apoyo hacen posible que esta Fundación crezca día a día y siga adelante»

La muestra

La exposición conmemorativa del XV aniversario estará abierta hasta el 31 de marzo (incluido), y que llevará a cabo un recorrido por la historia del edificio Herrerías.

La muestra está conformada por fotografías tanto del edificio original como de su restauración de 2001, así como de imágenes de los eventos principales que

han tenido lugar en el museo dentro estos quince años de vida. También se exponen diversos objetos relacionados con EXPONAV y su historia, tales como

álbumes de fotografías, antiguos periódicos, el libro de honor, cartelería, etcétera.

La muestra fotográfica elaborada repasará los orígenes y evolución del edificio, incluyendo el proceso de restauración que atravesó antes de convertirse en la

actual sede de la Fundación EXPONAV y emplazamiento de acogida de la colección permanente del Museo de la Construcción Naval. La exposición temporal cuenta con fotografías, planos, notas de prensa y varios objetos ilustrativos de la historia de Herrerías. Además, los días 10, 11 y 12 de marzo se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas, con entrada gratuita para todos los visitantes que se acerquen a visitar el museo esos tres días.

Visita guiada

Tras las palabras del VA Ignacio Frutos los asistentes al acto realizaron un recorrido guiado por la exposicion a cargo de la museóloga Cristina Vidal y el colaborador de la Fundación José Ramón Cancelo.