El PP de Narón acusa a TEGA de «Prisas e improvisación» en la demolición del Cuartel de Xubia 

El Grupo Municipal del PP «lamenta la precipitación y la mala ejecución de obras en el Concello, provocadas por la cercanía de las elecciones y en ocasiones habiendo transcurrido plazos de años para poder realizarlas en tiempo y forma».

Así mismo denuncian que «Después de una década de la compra de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil en la parroquia de Santa Rita de Xubia y dos periodos electorales por medio, con sendas promesas por parte de TEGA para hacer algo con dicho edificio y el solar, por fin este gobierno municipal decide derribar el mismo. Pero de momento no hay, al menos que conste en el Grupo Municipal del Partido Popular, un proyecto claro para la parcela «.

Señalan que según palabras textuales del concejal de obras, Pablo Mauriz, en el espacio que quedase libre podría habilitarse “un centro municipal para usos vecinales“, además de asegurar que es algo que “se quiere consensuar con el movimiento vecinal de Xubia”. Los populares de Narón entienden, no obstante, «que no será por medio del más que fracasado programa de Participación Ciudadana -al cual no asisten los ciudadanos- y que todo serán promesas electorales que después del 28 de mayo pasarán al olvido o al baúl de los recuerdos».

Según declara este grupo municipal: «cuando cualquier vecino o vecina de Narón acude a la casa consistorial para pedir un permiso de obra, antes de concedérselo se le indica al mismo que tiene que realizar un trámite similar con aquellas instituciones supramunicipales que afecten a la parcela de actuación; bien sea Diputación, Xunta de Galicia u otros gestores de infraestructuras. Una reflexión que viene a cuento pues, haciendo bueno aquel refrán de “consejos vendo que para mí no tengo”, reciente se iniciaron las obras de derribo de esta edificación -con un presupuesto cercano a los 160.000 euros- y al cabo de una semana tuvieron que paralizarse».

Afirman además que:»Tras preguntar por esta situación en el pleno del pasado mes de febrero, el grupo del Partido Popular no puede ocultar su sorpresa al conocer la existencia de un inicio de expediente por parte de Adif, solicitando al Concello de Narón la elaboración por los servicios internos de esta entidad de un informe de evaluación de los riesgos que la actuación pudiera generar a la infraestructura o a la circulación ferroviarias».

Siguiendo con su denuncia, el PP señala que«Una vez más, y después de diez años de espera, vuelven a surgir las prisas por ejecutar obras con las elecciones a la vista. El PP de Narón entiende que no es de recibo que se inicien las mismas sin tener las autorizaciones pertinentes de las instituciones que pudieran verse afectadas. Igualmente confía en que el sinsentido que rige en los últimos años la ejecución de obras del actual gobierno (como ejemplos, la urbanización de la avenida da Solaina o el retraso en la habilitación del aparcamiento del centro de salud, entre otros) no repercuta como suele ser costumbre en un gasto adicional de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Narón».

La compra de la casa cuartel de la Guardia Civil de Xubia se firmó en Madrid el 5 de julio de 2013, en la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado (dependiente del Ministerio del Interior).

El valor total de la adquisición de este inmueble, siendo por entonces alcalde José Manuel Blanco, ascendió a 150.680,56 euros.