La inflación y los problemas de abastecimiento en Mugardos lastran las licitaciones

El concejal de Obras y Servicios, Jorge Kuntz, ha informado este viernes día 10 de marzo de la oleada de licitaciones desiertas que está sufriendo la actividad contratadora del Concello a causa de la subida de los precios y las dificultades en el suministro de materiales.

“Por muchas herramientas que la tramitación administrativa nos dé, el efecto más grave es la imposibilidad de hacer las obras o adquirir los suministros, y ese es un perjuicio directo para los vecinos. Lo cierto es que las empresas no concursan por la falta de rentabilidad a causa de la inflación y el incremento del coste de la energía y de los combustibles, así como por la dificultad del suministro de materiales” señaló el concejal

“El del coche de la Policía Local es el mejor ejemplo, ya que esta es la segunda licitación en los últimos dos años, con el ingente trabajo de informes, acuerdos, proyectos y demás trámites que supone. Primero no se presentó ningún licitador, modificamos los pliegos, volvimos a licitar, se logra la adjudicación y después de cuatro meses esperando, resulta que el adjudicatario renuncia” señaló el concejal. “Es cierto que la ley nos permite tomar medidas contra este adjudicatario, pero el daño para los vecinos está ahí”.

Las causas principales del problema de las licitaciones están afectando a todo el país, y tanto desde la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), como desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) o la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), hablan de esta problemática.

“Podemos ver constantemente declaraciones de todas estas instituciones y muchas otras hablando de incremento desmesurado de costes, paralización de la actividad, problemas de suministro y desabastecimiento de materiales” ha señalado Kuntz.

A mayores del vehículo de la Policía Local, quedaron desiertos en el último año la mejora del área recreativa de Beiramar, las obras de la pista multideporte y el parque infantil en O Baño, las obras de sustitución de la cubierta en el polideportivo de O Cristo, las obras de reurbanización de la avenida Bello Piñeiro, la contratación de la obra de mejora de caminos municipales: calle del Penedo y Franza de Abajo, y las obras de acondiconamiento de viales y caminos municipales, por un importe total de licitación de 620.495,97 €.

Desde el departamento de Obras y Servicios señalaron que llevan meses trabajando en la revisión de los precios recogidos en los pliegos de muchos de los proyectos, así como la modificación de las condiciones de la ejecución de las obras y de la inclusión de cláusulas que permitan a la administración defenderse de los incumplimientos.

“En el último año, el Concello ha iniciado procedimientos contra dos licitadores por el incumplimiento de las adjudicaciones, para impedir que puedan volver a presentarse en Mugardos. También hemos realizado consultas a la Diputación y Xunta para articular soluciones conjuntas, pero hasta que no se normalicen los precios y los suministros, mucho tememos que no va a ser posible normalizar las licitaciones”.

Kuntz aclaró que no todas las licitaciones han quedado desiertas “ya que no todas tienen los mismos costes de materiales o de maquinaria. No es lo mismo un arreglo de viales que la reforma de un parque o la sustitución de farolas. Por otro lado, algunas veces a las empresas les interesa optar a una obra por cuestiones organizativas o empresariales aunque el beneficio del trabajo no sea mucho”