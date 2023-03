El dichoso estilo futbolístico

Mateo Pintado Golpe

Hace años que, tanto la prensa como muchos técnicos, se les llena la boca criticando a los equipos con una visión de juego más defensiva. Entrenadores como Simeone, Bordalásentre otros llevan temporadas en el punto de mira por el hecho de que a algunas personas el juego que proponen no les parece “estético”.

Mi pregunta es: es el fútbol un deporte en el que se juega para ganar, o es un certamen de danza en el que se busca la belleza de la coreografía.

Lo irónico es que a veces uno se convierte en aquello que algún día tanto criticó. Y es que algunos técnicos principalmente del Fútbol Club Barcelona eran de los más duros contra el estilo de juego defensivo. Pep Guardiola, exentrenador del conjunto blaugrana, llegó afirmar “En la Prehistoria, hoy y en 100.000 años es muy difícil atacar una formación 5-5…”. Luis Enrique, durante el último mundial de fútbol comentó que sus rivales sólo decidían atacar cuando estaban perdidos y continuó su argumento con “hemos perdido el norte”. Xavi Hernández llegó al Barça prometiendo devolver al club ese ADN titulado como “Tiki Taka” porque según él era la manera de llegar a los resultados y además diciendo que: “jugar basándose en el bloque bajo sería algo que no se entendería en el FC Barcelona”.

Sin embargo, el destino pone a cada uno en su lugar y el Manchester City de Pep Guardiola, tan solo 10 días después de que el catalán diese esas declaraciones, se volvió a ver las caras con el Atlético de Madrid. Y esta vez la cara de la moneda cambió, un Atlético de Madrid dominador apretó a un Manchester City que no fue capaz de salir de su propio campo en la mayor parte del encuentro. Eso sí, una vez acabó el partido, con un empate a ceros, la gente pasó de hablar de que Simeone era un entrenador que solo sabía hacer defender y que Guardiola tuvo que hacer eso por el guión del partido y porque lo importante es ganar.

Xavi Hernández en el Santiago Bernabeu hizo lo mismo que Guardiola aquel día ante el Atlético de Madrid. Eso sí, el Barça acabó ganando el partido y en vez de destacar que Xavi por una vez renunció al estilo y jugó de una manera defensiva; solo se habló de la victoria y de la gran lectura de juego del Barça a la hora de jugar defensivamente en una gran parte del encuentro.

Entonces, el Cholo Simeone es un entrenador defensivo o es un técnico inteligente.

Llegar a la victoria

Siendo sincero, a mi también me gusta más el juego dominador y combinativo, pero entiendo que no siempre es el modelo ganador. Ya lo venimos viendo los últimos años, en cuanto un equipo con buena lectura de juego decide encerrarse a defender, el “Tiki Taka” o como ustedes quieran llamarle no sirve de nada.

Lo hemos podido observar durante el mundial, como la Selección Española de Fútbol se vió en problemas cuando jugó ante un rival defensivo. Y ese día en el que el Manchester City ganó por 1 a 0 al Atlético de Madrid y Guardiola (en mi opinión) tuvo esas declaraciones tan desafortunadas.

Debemos ser realistas, el equipo que mejor defiende siempre logrará vencer.

Lo vimos en el último Europeo; Italia, la ganadora fue un conjunto que supo combinar esa defensa tan característica de su país con un gran juego al contraataque. Prueba de lo defensivo que fue el equipo es que tanto en la semifinales como en la final llegaron a la tanda de penaltis que posteriormente ganaron en ambas. Y una de esas tandas se la ganó a España, eliminándolos del campeonato.

Entonces, el juego combinativo y dominador ¿es bueno y funciona? mi respuesta es Sí. Pero hay que combinarlo con un sistema defensivo necesario en diferentes momentos de cada partido. Si no, siempre ganará un equipo con un gran bloque bajo que sea capaz de hacer contraataque rápidos.