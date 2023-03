Las charlas de Niko Sánchez-Hoy con Eduardo Hermida.

Edu Hermida, la persona detrás del personaje

(Gráficas y texto de Niko Sánchez)-Salimos hoy al encuentro de Eduardo Hermida , el artista ferrolano promotor de «Las Meninas» de Canido y un sin fin de eventos siempre en relación al arte y la promoción de la ciudad.

Nos hemos citado en su estudio de la calle Riego en pleno corazón del barrio de Canido con la intención de conocerle un poco más de cerca y encontrar su lado más personal.

Nada más llegar al estudio, no hace falta mirar dentro para ver qué se trata de un espacio que rebosa arte y mucha personalidad. Edu acaba de terminar su clase y me invita a entrar. Una vez dentro me doy cuenta qué el espacio no es simplemente un estudio, es un pequeño museo de cuento repleto de elementos cada uno de ellos situado estratégicamente con el fín de mantener la armonía.

Eduardo , al que se ve muy acostumbrado a recibir visitas , me permite disfrutar unos minutos del entorno antes de traerme una cerveza y comenzar a charlar.

N.S – Bueno Edu … pregunta obligada, ¿puede un artista de barrio ,como tú te consideras, vivir de su arte.?

E.H – «Pues parece ser que si. Para llevar casi 30 años dedicándome a esto podemos asegurar que con paciencia, confianza y humildad, se puede vivir del arte en Ferrol. A mi me ha ayudado mucho la faceta musical ya que durante casi 20 años “los fabulosos” eran mi principal vía de ingresos. Hoy en día las clases particulares de pintura, algún encargo y las obras que puedo ir vendiendo me dan lo justo para vivir dedicándome a lo que me gusta. Me considero un gran privilegiado».

N.S- ¿Consideras que actualmente hay «clasismo» dentro del mundo del arte ?

E.H- «Ahora lo que predomina es “ el modernismo”. Las redes sociales empujan a los osados a mostrar sus creaciones con la disculpa de que todo es válido. Las imágenes que duran segundos, los filtros, las nuevas aplicaciones, hacen del arte algo que está al alcance de todos y que cualquiera pueda sentirse artista mientras desarrolla su verdadero trabajo en una oficina o un taller. Quizá la disciplina más castigada sea la fotografía aunque el mundo de la Ilustración ha pegado un boom debido a los nuevos programas de edición.

El «clasismo» representa ya algo rancio del que todos huyen y como digo, lo que ahora realmente está en boga es, el ser moderno».

N.S-¿ y pedantería ?

E.H – «El arte urbano le ha cerrado la boca al tecnócrata. Ahora el arte es popular, es de tod@s. El elitismo se arrincona en determinados espacios y los verdaderos artistas han tomado las calles. Sigue habiendo una teoría acerca de cuál es la verdad del arte pero el oficio ha ido estableciéndose en el día a día y cada uno puede mostrar su trabajo de una manera cercana haciendo que el público sea más abierto. Creo que hay una buena educación en torno al arte y se entiende mucho mejor por lo que los pedantes carecen ya de discurso que pueda implantar su criterio sobre lo que está bien y lo que está mal».

N.S- ¿Cómo valoras el nivel de compromiso de los políticos con la cultura en Ferrol ?

E.H– «Creo que esta ciudad necesita una mayor inversión en cultura. Nuestro potencial es extraordinario y no se le destinan los medios que en realidad merecemos. Hay contenedores culturales sin contenido y gente con obra maravillosa que no encuentra espacios para mostrarla. Pienso que corporación tras corporación apuestan por los mismos agentes culturales que cíclicamente programan mucha música pero olvidan otras disciplinas. Me pregunto por qué se invierten caches de 20.000 euros para traer a un músico internacional al que ven 300 personas y no en montar una exposición a la que puedan ir 5000 visitantes más todos los escolares de la ciudad. La cultura sigue siendo el hermano pobre de la política y todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar el reconocimiento que esta ciudad merece».

N.S.- Canido y Eduardo Hermida,¿ hay vida después de «Las Meninas» ?

E.H.-« Canido es mi patria, mi espacio vital. Aquí encuentro la inspiración diaria para crear proyectos que luego llevo a otros lugares como mi última exposición en Madrid que fue concebida íntegramente en el barrio.

Hay más vida después de las meninas pero a mi cada vez me absorbe más tiempo y más dedicación. El festival se ha convertido en algo muy grande y requiere muchas horas de trabajo aunque sigo pintando cada día y no descuido ni un instante la creación.

Canido ha cambiado mucho gracias a Las Meninas y hoy es un sitio óptimo para vivir. Sin duda alguna espero seguir aquí hasta el final de mis días».

N.S.- ¿Tienes algún referente artístico en la ciudad ?

E.H– «Por supuesto que tengo mis referentes en la propia ciudad!!!. Luis Rapela y Ricardo Segura-Torrella son quizá por los que siento más admiración. De uno he aprendido a ver el arte desde la pureza de la materia y del otro, la pincelada brusca, la agresividad de la pintura y el uso del color. No puedo olvidarme de Paco ( Francisco Xose), él fue quien me enseñó a dibujar. Tampoco de Pepe Collado y de su pasión por la pintura. Creo que bebo un poco de su carácter y su apoyo y confianza al principio de mi carrera, me hicieron perder muchos miedos.

De artistas internacionales quiero citar a Hockney, Rauschenberg, Jasper Johns, Velázquez y Rembrandt.

Como fotógrafos José Pardo y Jorge Meis. Ellos son mis amigos y verdaderos maestros que me inspiran a diario».

N.S.- Hablemos del baloncesto. Desde hace ya algún tiempo formas parte del equipo directivo del Baxi Ferrol , ¿Cómo está siendo la experiencia ?

E.H.– «El baloncesto femenino es mi otra gran pasión pero más concretamente el UNI. Recuerdo la primera vez que vi un partido de la mano de Ana Suárez. Me quedé hipnotizado por la plasticidad que representaba un encuentro. Una auténtica pieza musical con una coreografía y una teatralidad espectaculares. Cada 15 días es una inyección de arte en vena. Ver el movimiento perfectamente acompasado de las jugadoras, el ritmo que marcan, la sonoridad de sus claves para coordinarse entre sí, hay muchos factores que me hacen gozar en plenitud de cada partido .

Mi involucración es tal que no pude resistirme a la llamada de Santi Rey para ser directivo. Un orgullo que he reflejado en la serie de pinturas que hice sobre las jugadoras y el cuerpo técnico.

Los valores que transmite el deporte me ayudan a controlar mi carácter y la generosidad de sus jugadoras me generan una empatía que suelo tener con l@s artistas con los que convivo».

N.S.- Ciudadano comprometido , artista , profesor , directivo y ahora … ¡¡ ACTOR !!

E.H. – Multipolar, intenso, entregado, soñador, amigo… esos factores son los que realmente marcan mi vida y que creo reflejar en mi trabajo de alguna manera. Da igual como los muestre pero no consigo separar mi vida personal de la profesional. Soy arte desde que me levanto hasta que me acuesto y no podría hablar de mi obra sin separar mi propia vida. Por ello me expreso según el momento del día y puedo hacer una foto, pintarla luego y convertirla en una escenografía teatral. Tampoco soy músico, más bien hacía una performance que reflejaba una de mis distintas personalidades. Lo de la película se lo debo a Carlos Quiros y a Cristina Esteiro que pacientemente me siguieron durante varios años allá a donde iba para reflejar en el documental un aspecto más de mi personalidad».

N.S. – Para terminar , una pregunta de «rabiosa» actualidad . De las últimas canciones «despecho» de Sakira … ¿con qué fragmento te quedas ???

E.H.- «Jajajjajjaja , me parto. No las he escuchado mucho pero creo que me quedo con esa que dice : – «No fue culpa mía , fue de la serotonina» o algo similar .

Me despido de Eduardo quedándome con muchas ganas de volver a charlar con él , quién sabe si de arte , de baloncesto o … de motos , otra de las grandes pasiones del artista que hoy hemos pasado por alto.