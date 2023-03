Entre nosotros-Hablamos de arte

Carlos BARCON, periodista vocacional y pintor.

EL ARCO DE ARTE

Hace ya muchos años que hemos dejado de ir a Arco, esa importante feria de arte que se viene celebrando en Madrid, pero sí la recordamos desde su primera edición, 1982, donde a trancas y barrancas, llenos de juventud y de ilusión, nos embarcamos en la tarea y nos plantamos en Madrid, con stand, con pintura de Rafael Ubeda, al que le siguieron, en sucesivas ediciones, Julio Argüelles, Pepe González-Collado, Arturo Cifuentes, Paco Rojas o Jorge Luduña, con libros de arte, con nuestro cartel de «Arte Galicia», con la Bandera gallega, prestada por el Centro Gallego de Madrid, y hasta con azafatas, la jovencisima e inquieta Margarita Canido y mi finada mujer, Merchét, contando, eso si, con la ayuda moral de muchos gallegos residentes en la capital, que vieron con alegria que era la única representación artistica gallega en esta importante feria de arte, y cito a Fraga de Lis, Remigio Nieto, Pepe González-Collado, su cuñado Camilo Pena Casal, mi finado hermano, Alfonso, amén de algunos otros, que siento ya no recordar.

El joven periodista, en aquél entonces, Carlos Agulló, escribía, entre otros, una larga crónica sobre el citado evento, poniendo el acento en que entre las 64 galerias de arte españolas y 30 extranjeras, sólo «Arte Galicia» representaba la parte editorial del are gallego (libros de Ediciones Generales, Atlantico de La Coruña, Galaxia, Museo de Pontevedra, etc. amén de libros sobre cultura y turismo de Ferrol.

Años más tarde, ilusos de nosotros, pensando en el recinto ferial de FIMO, la Asociacion de Artistas SAF expondría, a los responsables de la misma, los recordados amigos, Miguel Maristany y Francisco Rodríguez Blandino, el organizar una Feria de Arte de pequeñas proporciones, que fue tomada con todo interés e ilusión por los mismos, ya que se daban buenas circunstancias para llevarla a cabo, pero metiéndose por el medio un cierto concejal de cultura, que cerraría en su dia el incipiente Museo de Arte local … echó por tierra el deseado proyecto artístico/cultural. Y si te he visto no me acuerdo….

FERROL: ¿LA CATEDRAL DEL PIANO…?

Y una vez más tenemos necesidad de tocar las teclas…del Piano. Aunque estos dias suenan tambores… Y es que el Premio de Piano Ciudad de Ferrol tiene eco, aunque nos dicen que la catedral del piano, es desde hace muchos años el de Paola O´Shea, de la acogedora ciudad de Santander, que ya desde 1974, anima con firme voluntad de perfección y ascendente trayectoria.

Aqui, en nuestra ciudad, el Premio de Piano nace de manos de la modesta Asociación de Artistas SAF, con el apoyo del Concello, a raíz del certamen de piano para gente joven, que aun se mantiene para gente joven… y aunque se inició digamos que bien, a lo largo del tiempo, tras haberse apoderado del proyecto el concello el actual se ha disparado económicamente y uno que sabe poco de ésto,– y no sabe si es mucho o es poco–, ha preguntado al respecto, y le dicen que supera más o menos los ciento cincuenta mil euros… aunque es mejor echar mano del «»Chi va piano va sano e lontano«», que es decir quien anda despacio llega lejos, que es consigna filosófica del pueblo romero que entre ortigas y polvo recita con pesar quien al suelo le llevó la prisa. O sea, mejor tocar piano… aunque conviene recordar que la Música produce una especie de placer sin el que la naturaleza humana no puede pasarse.

Y en este sentido Ferrol vive la música «que es el alimento espiritual de los que viven de amor»«, según un tal Shakespeare, y el Concello ayuda a las animadas Rondallas y a la celebración del Día de las Pepitas, a las Corales, a los muchos grupos musicales, a la Filarmónica, al Conservatorio de Música, a su Banda de Música…y este año, al concurso «Canta Ferrol».

EL PATRONO DE LOS ARTISTAS

Este pasado sábado dia 11, como viene siendo ya tradicional, la SAF celebró la 38 edición de su Fray Angélico, fraile y artista que aunque murió en 1455, el Papa Juan Pablo II, en 1982, lo nombraría patrono de los artistas en el Jubileo del año 2000. La SAF que nacería precisamente de manos de pintores sobre todo, –recordemos a Segura Torrella, Paco Yglesias, Ricardo Pena, Carlos Barcón, Carlos Villaamil.. entre otros— viene llevando a cabo este significado evento, en el acogedor Parador de Turismo de Ferrol, y al mismo tiempo se aprovecha para hacer entrega de los títulos de Socios de Honor a favor de personas que han merecido este título, como es el caso del Almirante Jefe del Arsenal, Ignacio Frutos Ruiz, del profesor, investigador y escritor Guillermo Llorca o el veterano pintor y profesor de pintura, Antonio Fernández.

Un acto que tradicionalmente viene celebrándose en los salones del Parador de Turismo de Ferrol, –que tan bien profesionalmente y trato dirige Jose Antonio Cedena–, y del que recibimos su mágnifica publicación nº 36, de «Paradores»notablemente mejorada, tanto en su contenido informativo y fotográfico, como en su extensa y bien ofrecida publicidad sobre esta red de prestigiosos Paradores, sino también sobre las excelencias de la cocina gallega y un atinado editorial de su actual Presidente Pedro Saura.

MUGARDOS Y LA PINTURA

Y sigue manteniendo vivo, muy vivo, el Concello de Mugardos, su premio de pintura dedicado al significado artista nacido en Santiago de Franza/ O Seixo, Felipe Bello Piñeiro, en una mañana del 21 de marzo del 1886 y falleciendo un 9 de diciembre del 1952.

Y ya en su XXXI concurso, que como decimos dedica a Bello Piñeiro y también a Piñeiro Pose, su entusiasta y eficaz concejala de cultura Begoña Roldós, expone las bases del mismo, sobre el tema de «A Nosa Terra, paisaje y tradición en su pasado, presente y futuro«, en técnica libre y tamaño máximo de 150×150. Para todos los interesados, que serán muchos seguramente, el plazo de presentación de obras que ya está abierto, finalizará el 14 de marzo del presente año.

Sobre «Bello Piñeiro y su tiempo», dejaría escrito ya en 1969, el recordado profesor, escritor, Licenciado en Derecho, académico de Bellas Artes y pintor, Leyra Dominguez, un libro que muy bien podria ser reeditado por el concello mugardés, dada la categoria y posiblemente el desconocimiento de este personaje de la vida artística y cultural, por parte de muchas personas, debido al largo tiempo transcurrido.

FUTBOL Y PINTURA

Me gusta recordar y uno que sería en su dia ya lejano, entusiasta y practicante del llamado fútbol, con encuentros jugados en aquellos campos, por llamarle de alguna manera, del campo de Batallones, de Sánchez de Aguilera, de la Estación de ff.cc… y más tarde, hasta cronista deportivo o director de las publicaciones «Ferrol Deporte» que editaba la SAF o la revista del OAR… sigue con satisfacción viendo fútbol y sobre todo con todo interés a nuestro querido Racing de Ferrol, que veo marcha a buen ritmo y tiene ahora mismo un buen equipo formado por jóvenes futbolistas, entre los que me llama la atención, entre el resto de su plantilla, por su juventud y otras cualidades, Aitor Pascual, hijo del tambien recodado futbolista del Racing, pintor segoviano, recriado en Baracaldo, Alfredo Paskual Sanz, que falleceria en mayo del 2014. Buen pintor y excelente dibujante, socio de la SAF, que celebrria exposiciones en Gijón, Baracaldo, Cedeira, Ferrol.. y obteniendo el primer píemio en el VIII concurso de pintura del concello de Mugardos.

800 AÑOS. CATEDRAL DE MONDOÑEDO

Creo que algún pensador dejaría ya hace tiempo escrito, que la lectura es de gran utilidad, si se medita lo que se lee. Y eso precisamente es lo que será falta para leer y meditar, en ese interesante ejemplar extraordinario nº 34, titulado «800 años de la catedral de Mondoñedo», de Estudios Mindonienses/ anuario de estudios históricos-teológicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol , que dirige Ramón Otero Couso. en la secretaria y Biblioteca Carlos Alonso Charlón -que sería quien me entregase en mano dicha publicación. que agradezco– asi como un selecto consejo de redacción y un más que acreditado Consejo Asesor, que hacen especialmente un buen libro digno de leer y releer, haciendo bueno la vieja cita poética de «Dios de los libros te libre/ dexa estudios, busca hacienda/ no tengas cuentas de libros/ sino ten libros de cuentas.

ARTE RELIXIOSA

Y en mi calidad de pintor, la activa comisaria de exposiciones Cristina Carballedo, historiadora de arte, me invita a exponer en esa acogedora Arzúa, dentro de la muestra titulada «O mosteiro. Arte relixiosa contemporanea na Capela», a capela da Madanela, antiguo convento de Agustinos, para finales del presente mes y que estará expuesta durante toda la Semana Santa, y donde aportaré el cuadro ya hace tiempo pintado y expuesto en la Iglesia de Sta Rita de Jubia, «El Cristo del Mar», como asi tambien lo hará la significada pintora Corin Cervera, con su magnifico cuadro de la «Virgen del Carmen».

Una exposición que pondrá una vez más de relieve, que la Iglesia ha sido históricamente la gran mecenas de las artes, asi como la tradición de los oficios suntuarios, que rodean el arte sacro y el arte religioso y nos hará reflexionar, posiblemente, en la época en que vivimos que se caracteriza a nivel mundial por encontrarse dominada por el culto a los bienes materiales, al triunfo fácil, al ansia de la conquista del poder y la riqueza, así como por un predominio de desigualdades sociales y económicas, discriminaciones raciales, injusticias de todo tipo, terrorismo… y ante este panorama, la figura de Cristo, lejos de perder valor como referencia, no deja de representar un ideal de conducta que debería de servir de modelo a aquellas personas, creyentes o no creyentes, y muy especialmente a aquellas que por su autoridad moral o legal detentan en sus manos la posibilidad de influir en el destino del mundo.

