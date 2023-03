La SAF celebró, con gran espíritu de hermandad, la festividad de Fra Angélico

El Papa Juan Pablo II, el 18 de febrero del 1984 proclamaría al fra Angélico, patrón de los artistas y especialmente de la Pintura, en la homilía de la Misa que ofreció en la Basilica romana de Santa Maria Sopra Minerva en la que está enterrado el famoso pintor y sacerdote dominico fallecido un 18 de febrero del 1455.

La veterana Sociedad Artística Ferrolana-SAF, con más de medio siglo de vida activa, dentro del mundo de la cultura y del arte, inició la celebración de esta festividad hace ya treinta y ocho años y este último sábado, día 11 de marzo,; lo celebró de nuevo, primero con una misa por los socios fallecidos, en la iglesia castrense de San Francisco oficiada por el sacerdote castrense Manuel Franco .

Más tarde en el acogedor Parador de Turismo de Ferrol, se llevó a cabo el «tradicional cocido» con presencia de más de 80 personas, muchas de ellas artistas en la modalidad de la pintura, y con asistencia, entre otros, del Doctor Ricardo Díaz-Casteleiro, en calidad de Presidente de la SAF; el Almirante Jefe del Arsenal, Ignacio Frutos Ruiz. acompañado por Daría Blanco Núñez; el concejal de cultura, Antonio Golpe Díaz, acompañado por Aurora Cortina; la diputada provincial, Ana Lamas; el parlamentario José Manuel Rey Varela; y los vicepresidentes Carlos Barcón y Miguel Brotóns; Pedro Sanz, secretario general; y demás miembros de la junta directiva.

Tras la comida tomó la palabra el secretario general, Pedro Sanz, quien hizo un balance de las actividades desarfrolladas durante el último año, exposiciones, conferencias, presentación de libros y de las publicaciones «Poesía Galicia», «Los pintores de Bazán» y «Arte gastronómico-recetas de abogados«, Mostra «La mujer en la pintura», concurso de piano, premios literarios, premio de la música, colaboración con el Museo Naval, y un largo etc, así como mostró el agradecimiento de la SAF a las galerias Platas y Enrique Vázquez Bellas Artes, y al Casino Ferrolano por su apoyo y en especial a Armenio Pazos al ceder parte de su coleccion para que se pudiera exponer en varias muestras a lo largo del año.

Finalizó sus palabras con una serie de reivindicaciones, «quisiéramos exponer la necesidad de que la ciudad cuente con más salas de exposiciones dado el gran número de pintores y pintoras que ejercen esta actividad y a veces tienen que mostrar sus obras en cafeterias, mesores, escaparates,etc, a la vez que se cuente con un mejor control en cuanto a las salas del centro cultural «Torrente Ballester» en las que los primeros que deben mostrar sus obras son los de casa, es necesaria una puesta al día, en cuanto a organización en ese centro. Debería crearse un premio oficial de pintura «Cidade de Ferrol» así como becas de promocion de artistas.

Creación de un Museo de la Ciudad, una vieja que nunca se llevó a cabo y que en algunos momentos fue prometida su creación en rogramas electorales.Asimismo es necesario contar con una pinacoteca de pintura ferrolana, obras hay sufientes para empezar, en el concello, en entidades, de particulares que podrían dejarlas en depósito, e incluso de primeras espadas almacenadas en museos, especialmente en el del Prado. Seguimos haciendo gestiones con la Armada para lograr también una pinacoteca de marinos pintores. Por otra parte la SAF cuenta con material suficiente para crear en Ferrol la primera biblioteca de Galicia especializada en revistas de arte de todo el mundo, solo falta el apoyo suficiente para llevar adelante este proyecto»

Tras estas palabras el Presidente Díaz-Casteleiro manifestó una vez más la satisfacción que le producía el poder seguir celebrando esta festividad y que la SAF continúe desarrollando una amplia tarea en el aspecto cultural de Ferrol.

Destacó la amplia programación de la entidad «estamos en un buen momento» y la labor de los miembros de la junta directiva, señalando su entrega a la vez que indicó que él estaba dispuesto a continuar , en cualquier puesto de la junta, porque reconoce que se hace un trabajo muy interesante en defensa de los intereses de la ciudad.

Finalizó el turno de intervenciones el primer alcalde y edil de cultura Antonio Golpe. Mostró su satisfacción porque Ferrol cuente con una sociedad como la SAF, una entidad muy activa a la que desde el primer momento ha tratado de apoyarla en nombre del concello. Aludió a su presencia en muchos de los actos destacando la calidad de los mismos y recordando a todos que él esté donde esté siempre continuará con ese apoyo a una sociedad cultural que es un ejemplo del buen hacer.

ENTREGA DE TÍTULOS DE SOCIOS DE HONOR

A continuación el secretario general dio lectura al acta de la reunión de la junta directiva en la que se acordó nombrar Socios de Honor a Ignacio Frutos Ruiz, Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, a Guillermo Llorca Freire, profesor, historiador y escritor; y a Antonio Fernández, veterano pintor y profesor de pintura, destacando la labor de los tres en favor de la Cultura.

El título de Socio de Honor fue entregado a Antonio Fernández por el vicepresidente Carlos Barcón. El homenajeado pronunció unas cortas palabras de agradecimiento por esta concesión.

Guillermo Llorca recordó aquello de » de non existir a SAF habería que creala»

El primer teniente alcalde fue el encargado de entregar el título a Guillermo Llorca quien entre otras cosas señaló que

«La vida, en ocasiones te depara sorpresas agradables y esto es lo que me sucedió una mañana cuando abrí una carta de la SAF en la que se me comunicaba esta distinción. Y hablo de sorpresa porque, de verdad, no me esperaba este título de Socio de Honor, 2023. También es verdad que agradezco El nuevo Socio de Honor tomó la palanra y entre otras cosas dijoEleste nombramiento de su Junta directiva porque es un gesto que la honra especialmente en estos tiempos que corren, de permanente confrontación política y de falta de tolerancia, y en una ciudad como la nuestra, más inclinada a la crítica despectiva que a la valoración del trabajo ajeno, y donde muchos, entre los que no me cuento, son mas dados al papanatismo de alabar lo que viene de fuera que a poner en valor lo mucho bueno que nos singulariza. Sin duda, este reconocimiento colectivo que me hacéis, a un ferrolano de toda la vida y que lleva una larga trayectoria como historiador dedicado a nuestra querida ciudad es un estímulo a mi labor».

Tras señalar diversas menciones que Llorca hizo en sus escritos sobre la SAF recordó que «Como escribía Pedro Blancollano en una colaboración titulada «As sociedades culturais e recreativas do barrio da Magdalena» coordinado por J.J. Burgoa y el que os habla, publicado por Edicións Embora en 2018, al estudiar la historia de la SAF decía «outra das sociedades que de non existir habería que creala porque Ferrol non se concibe sen a súa grande afección á pintura e ás artes plásticas». Yo me sumo a sus palabras , con mi reiterado agradecimiento por vuestra distincion».

ESTRECHA UNION ENRE LA ARMADA Y LA SAF

Ya por último el vicealmirant Ignacio Frutos recibía de manos de Ricardo Díaz-Casteleiro el pergamino de Socio de Honor. El nuevo socio de honor tomó la palabra, y entre otras cosas dijo «Agradezco infinitamente y me siento muy honrado por este reconocimiento por muchos motivos, pero entre ellos destacar dos:

El primero por ser un reconocimiento recibido de una sociedad fundada por un reducido grupo de personas vinculadas al mundo de la cultura y del arte ferrolano que es, desde su nacimiento en 1970, un orgullo para Galicia y una referencia en el arte y la cultura ferrolana, como ejemplo de sociedad aglutinadora de todas las formas de cultura, abierta a todas las gentes. Para Ferrol es un verdadero lujo poder contar con una sociedad como la SAF, donde reina la concordia y la amistad y que representa una cultura plural, autóctonna, universal y universalista, en una ciudad como Ferrol capital por autonomasia de la época ilustrada».

Tras referirse a la labor de los anteriores presidentes indicó que «No podía dejar de mencionar a mi suera la polifacética pintora y comunicadora cultural y social Cachita Núñez. Todos ellos de reconocido prestigio y valía, y grandes impulsores de la difusión de la cultura, en todas sus formas».

Hizo referencia a las buenas reaciones entre la Armada y la Saf y al buen número de exposiciones conjuntas en el Museo Naval y Exponav y continuó indicando que «Aunque mi relación con la SAF se ha incrementado , que duda cabe, desde mi llegada a Ferrol como Almirante del Arsenal, la SAF y sus miembros ya eran una parte importante de mi vida ferrolana». » Desde el día siguiente que puse el pie en esta ciudad departamemtal como nuevo Almirante del Arsenal he sentido el apoyo constante de la SAF con la Armada, apoyo que he procurado sea biunívoco y en lo que esté en mi mano colaboraré en toda cuanta iniciativa me propongan«.

«Sin duda Ferrol la ciudad de los mil pintores es digna de contar con una sociedad como la SAF y, porque no decirlo, aspirar y contar en su día, esperemos que no muy lejano de ese añorado Museo o Pinacoteca de arte, merecidopor el nacimiento en este territorio de pintores de la talla, entre otros, de Villaamil, Sotomayor, Máximo Ramos, Imeldo Corral, Bello Piñeiro y los hermanos González Collado».

«Pinacoteca de Marinos Pintores»

«Pero también Ferrol es la cuna y ciudad de nacimiento de otros pintores, no tan conocidos, entre ellos de un extenso elenco de pintores marinos que también merecen su reconocimiento.

Sirva este acto y reconocimiento a mi persona para volver a reiterar mi humilde compromiso y colaboración para llevar a cabo las gestiones oportunas y que sean necesarias y lograr que la ciudad ferrolana cuente con una «Pinacoteca de Marinos Pintores».Es mi asignatura pendiente que tengo como una de mis prioridades desde que me lo planteó la SAF».

«Dije que este reconocimiento me honraba por dos razones, la primera por venir de donde viene, de la SAF, y la segunda no menos importante porque con este nombramiento al igual que el otro reconocimiento que recibiré el próximo Jueves Santo, en nombre de la Armada, cuando reciba la medalla de oro de la Muy Ilustre Cofradía de la Misericordia y María Santísima de los Dolores. Ambos premian y dan fe de mi interés por Ferrol, ciudad a la que, aunque no nací en ella, siempre me he sentido estrechamente vinculado y unido. Con estos dos reconocimientos, perdónenme los nacidos aquí por este atrevimiento, y así lo dije en mi toma de posesión, me auto-considero, con todo el orgullo del mundo, un ferroleiro más».

Finalizó reiterando su compromiso con la ciudad y con la SAF «Me comprometo para trabajar y colaborar en, en lo que mi torpe intelecto me permita, en ideas y propuestas que devuelvan a esta bella ciudad el esplendor que, en contra de llos que mucha gente dice, nunca ha perdido pero si es verdad ha estado algo difuminado».

Tras estas palabras, como fin de la fiesta de hermandad con la colaboración de Pastor Costa y Dolores Mascaró, se efectuó un sorteo diferentes objetos, cuadros, detalles, etc, cedidos por la Diputación Provincial, el Concello de Ferrol, Ivográficas, Galicia Ártabra, Enrique Vázquez Bellas Artes, Parador de Turismo, Imprenta Paramés, Establecimientos Platas, y diversos pintores y artistas, entre ellos Pipo Romero, Barcón, Corín Cervera, Manuel Amor, Pilar Alves, Carolina Fernández, Sol Lamas, Maribel Cabana, Pilar Saavedra, Fina Porta, Novais, Pedro Rascado, Antonio Fernandez, etc.