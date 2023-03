Victoria del Club Rugby Ferrol frente al Coreti Lalín

Nueva victoria de los jóvenes integrantes del equipo senior del Club Rugby Ferrol, en el encuentro llevado a cabo en Lalín en la tarde de sábado con un resultado cómo de 19-45.

Acudía el conjunto ferrolano a un partido que no parecía ser complicado, pero con las reservar merecidas de haber perdido a principios de temporada en un momento en el que el equipo no se encontraba todo lo integrado que se esperaba. Pero ya el comienzo del encuentro fue un dominio de los ferrolanos dentro del campo de los locales. Estos aguantaban los ataques que amenazaban adelantarse en el marcador con sucesivas jugadas enlazadas que acababan en sus tres cuartos. Llegó así el primer ensayo en el minuto 13 y otro en el 24, ambos convertidos, que dejaban un 0-14 en media hora de partido. A raíz de este resultado un exceso de confianza de los ferrolanos, sumado a una reactivación del conjunto local, permitió algunas jugadas de los lalinenses que finalmente no fueron rematadas en ensayo, pero que les sirvió de aviso a los ferrolanos de que no estaba todo dicho. De este modo, se volvieron a organizar en el campo, y al poco de finalizar el 1er tiempo anotaron otro ensayo transformado al marcador, y se fueron a vestuarios con un 0-21.

El comienzo del segundo tiempo, fue una repetición del primero, con un Club Rugby Ferrol centrado, fuerte en ataque y con una delantera que aguantaba las fases estáticas del juego. Ello permitió nuevos ensayos en el minuto 51 y 56, sin transformación, pero añadiendo así el punto bonus a los ferrolanos, y un marcador 0-31. El conjunto de Lalín no se descomponía, y seguía peleando e intentando ensayar, con sucesivos ataques contra la defensa ferrolana, que pecando de confianza por el abultado resultado, relajó sus líneas y permitió el ensayo de los locales tras unas elaboradas jugadas. Dos ensayos con una transformación que dejaban el 12-31. Los ferrolanos, conscientes de que se les estaba complicando el encuentro para conservar el punto bonus, por la diferencia entre el número de ensayos, se volvieron a organizar y consiguieron anotar en dos ocasiones, por una de los de Lalín dejando el marcador final en 19-45 con el deseado punto bonus para los de Ferrol.

El próximo encuentro será en casa frente al Pontevedra RC, contra el que ya habían ganado en el partido de ida por un resultado muy ajustado. El hecho de ganar en casa significaría el ser primeros de grupo para el segundo grupo de los cruces de la Primera División autonómica, por lo que el conjunto deberá de salir concentrado y mentalizado para realizar un gran encuentro.