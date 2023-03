Ferreiro recibe a unha vintena de mulleres que participan en cursos municipais

A alcaldesa da cidade de Narón, Marián Ferreiro, reuniuse este martes, día 13 de marzo con preto dunha vintena de mulleres que participan en varios cursos organizados dende o Consistorio.

A xuntanza tivo lugar no salón de plenos, onde as visitantes tiveron a oportunidade de interesarse ante a rexedora local por varios asuntos de actualidade do municipio. “Apodérate”, “Volve a clase”, e “Competencias para o emprego” son os cursos nos que participan estas mulleres e que se desenvolven nas instalacións da Casa da Mocidade.

As mulleres visitaron a maiores do salón de plenos as instalacións do Arquivo municipal e as dependencias do equipo de Educación Viaria de Narón, coñecendo por parte de persoal das citadas áreas o funcionamento das mesmas e tamén se lles ofreceu unha explicación xenérica do traballo que se realiza día a día no Consistorio.

Ferreiro deu a benvida ás mulleres á súa chegada ó salón de plenos e quixo tamén coñecer a visión que teñen de Narón, compartindo con elas un tempo no que intercambiaron opinións.

A alcaldesa agradeceu a visita e tamén a participación das mulleres nos cursos municipais “que representan unha oportunidade para continuar o período formativo, adquisición de destrezas e, ó mesmo tempo, tamén para ampliar as posibilidades de acceder ó mercado laboral”.