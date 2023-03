Aprobado un acuerdo para subsanar fallos en la cartografía del puerto de Bares,

El consejo de ministros ha aprobado un acuerdo con el que se busca adaptar la cartografía que existe del puerto de Bares, en Mañon, a la realidad física del terreno, según explican fuentes de la Consellería do Mar.

En concreto, es un acuerdo por el que revierten al dominio público marítimo-terrestre estatal una parte de los terrenos traspasados a la comunidad autónoma de Galicia en materia de puertos para la gestión de Bares, en Mañón (A Coruña).

Proveniente del Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha recibido luz verde en la reunión semanal del Gobierno central este martes.

Con él, revierten al dominio estatal una parte de los terrenos traspasados por real decreto en 1982, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la comunidad.

Ese decreto transfería a Galicia la titularidad de todos los puertos e instalaciones portuarias sujetos o no a régimen de concesión, existentes en su territorio, que no sean de interés general.

Para la efectividad de las competencias y funciones relacionadas se traspasaba también servicios de ámbito territorial. En el caso del grupo de puertos de Lugo, O Barqueiro, con sus instalaciones de Bares.

DESDE 2007

El expediente al que corresponde el acuerdo de este martes se retrotrae al año de 2007, cuando se iniciaron las gestiones para tratar de adaptar la cartografía que existe del puerto de Mañón a la realidad física del terreno, según indican las fuentes de la Xunta.

Es, en suma, una regularización de los espacios por la cual Portos gana unos espacios y el Estado otros. Y es que hay espacios que en la cartografía aparecían como que no tenían uso portuario o que no estaban adscritos a Portos y otros que sí, pero que no tenían uso portuario.

Ahora, se corrige el fallo que había en la cartografía y «se deja el puerto tal y como debería estar», con el objetivo de que los mapas «recojan de forma real lo que es portuario y lo que no».

Imprimir