El ITJ presenta líneas de ayuda para impulsar el desarrollo económico en la zona de As Pontes

El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración con la Xunta de Galicia y la Asociación de Municipios en Transición Justa-Asociación de Comarcas Mineras (ACOM de la FEMP) han celebrado este jueves, día 16 de marzo, en Casa Dopeso de As Pontes una jornada informativa sobre la evolución de los trabajos del Convenio de Transición Justa que se están desarrollando para esta zona.

En el encuentro han participado representantes de los municipios incluidos en este Convenio, organizaciones empresariales y sindicales además de empresas, asociaciones y otros actores locales.

En el acto de apertura han intervenido Laura Martín, directora del ITJ; María Rivas, subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pablo Fernández, director general de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta de Galicia; Carolina Morilla, secretaria general de ACOM y Valentín González, alcalde de As Pontes.

En su intervención, Laura Martín ha destacado que “el trabajo de los Convenios de Transición Justa está dando excelentes resultados, particularmente en esta zona. Los proyectos industriales suponen una ganancia de empleo industrial muy significativa respecto a los niveles de empleo de la central. Pero además apoyamos proyectos municipales para mejorar los servicios de los municipios y hemos abierto líneas a ayudas para que las PYMES del territorio puedan poner en marcha nuevas iniciativas”.

Por su parte, María Rivas ha señalado la apuesta del Gobierno por “revitalizar económica y socialmente” los ayuntamientos afectados por el cierre de Meirama y As Pontes: “un Gobierno que no ha eludido la responsabilidad de buscar un futuro para estos municipios porque el objetivo de esta transición es generar nueva actividad y nuevo empleo”

El Convenio de Transición Justa de As Pontes engloba los 11 municipios de la provincia de A Coruña y otros 3 de la provincia de Lugo que han sufrido impactos en las rentas y en el empleo a consecuencia del cierre de la Central Térmica de As Pontes. Se tratada de Cabanas, A Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas, As Vilalba y Xermade.

Es uno de los 15 Convenios que se están llevando a cabo en España para atender los efectos del cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y nucleares.

Proyectos de infraestructuras municipales

Durante el transcurso de la jornada, el ITJ ha informado sobre los resultados de la resolución provisional de las ayudas a proyectos municipales para infraestructuras digitales, ambientales y sociales destinadas a los 197 municipios de Transición Justa y que están financiadas con 91 millones a través del Plan de Recuperación.

Destaca de esta convocatoria el éxito de participación, ya que los catorce municipios incluidos en el Convenio de As Pontes han presentado un total de 20 proyectos. Tras el proceso de evaluación, el ITJ ha aprobado la concesión provisional de más de 7 millones para financiar 12 proyectos de infraestructuras que se desarrollarán en Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira, San Sadurniño, As Somozas, Vilalba y Xermade. Terminado el periodo de alegaciones, se espera que la resolución definitiva se publique en las próximas semanas.

Las subvenciones permitirán la rehabilitación y transformación de bienes, espacios y terrenos de titularidad pública para nuevos usos que refuercen su componente digital, ambiental y social o ayudarán a la creación de nuevos espacios.

Nueva convocatoria con 25 millones

El alto índice de participación y la calidad de los proyectos presentados han impulsado al ITJ a trabajar en una nueva convocatoria de ayudas con idénticos objetivos dotada con 25 millones de euros que se lanzará próximamente. Así, los ayuntamientos tendrán una nueva oportunidad para materializar sus propuestas.

Nuevos proyectos energéticos e industriales

Esta Jornada es el ámbito donde se presentan los proyectos apoyados por el ITJ en la zona y se realiza un seguimiento de los proyectos impulsados por el «Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios» firmado en marzo de 2021 entre el Gobierno, las centrales sindicales y las compañías titulares de las centrales térmicas.

Sus focos de actuación prioritaria son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial a través de la búsqueda de nuevas inversiones.

En primer lugar, la empresa Sentury Tyre construirá este año en As Pontes, en los terrenos de la antigua mina, una fábrica de neumáticos inteligentes que requerirá de una inversión de 477 millones. Tendrá una capacidad de producción de 12 millones de neumáticos al año, creará 750 empleos y multiplicará el volumen de tráfico del Puerto de Ferrol.

Por su parte, Endesa ha informado de la localización, en los terrenos de la central térmica, de una fábrica de la compañía ENCE para la producción de biocombustibles, bio-productos y celulosa especial, que implicaría una inversión de unos 355 millones. Este proyecto generará 150 puestos de trabajo directos que podrían alcanzar los 1.000 empleos teniendo en cuenta el empleo directo e inducido.

A estas iniciativas industriales se suma el proyecto de la compañía Endesa para sustituir los 1.400 MW de producción de energía eléctrica a partir de carbón, por 1.300 MW de producción renovable destinados, en gran medida, a abastecer a las empresas localizadas en el entorno como es el caso de Sentuty Tyre y Alcoa.

Además, creará un centro logístico para el mantenimiento de los parques eólicos que dé servicio a sus instalaciones en España y levantará una planta de hidrógeno verde de 100 MW. También acometerá el desmantelamiento de la central que generará empleo a corto y medio plazo, pondrá en marcha un importante plan de formación para las personas del entorno y dará impulso logístico a la terminal del Puerto de Ferrol.

Gracias a la pauta de dar prioridad a los proyectos de innovación energética localizados en zonas de transición justa aplicable a las líneas de ayudas gestionadas por el MITECO y sus organismos asociados, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente de este Ministerio, ha concedido a un proyecto de hidrógeno verde, impulsado de forma conjunta por las compañías Naturgy, Reganosa y Repsol, 15 millones en ayudas.

Esta fórmula de priorización seguirá desplegándose desde MITECO y desde IDAE para proyectos de hidrógeno verde, almacenamiento, reciclaje de aerogeneradores, comunidades energéticas, biogás, redes de calor y frío, renovables marinas, etc.

Ayudas para empresas de municipios de transición justa

En la jornada se presentaron las nuevas ayudas a empresas con el objetivo de impulsar la generación de nueva actividad, la diversificación económica, la generación de empleo, así como contribuir a mantener los puestos de trabajo de las empresas locales.

El miércoles, día 16 de marzo, el BOE publicaba una convocatoria destinada a pequeños proyectos de inversión. Está dotada con 10 millones y orientada a pequeños proyectos de inversión que requieran al menos 30.000 euros y que se comprometan a mantener el empleo o a crear un nuevo puesto de trabajo en el caso de nuevas actividades.

Complementa la convocatoria publicada el pasado 7 de marzo, el BOE dotada con 40 millones destinados a proyectos empresariales generadores de empleo que requieran de una inversión de 100 mil euros y generen, al menos 3 puestos de trabajo.

Para la adjudicación de las ayudas, se valorarán los beneficios medioambientales y sociales de los proyectos, su capacidad de generación de empleo, su efecto tractor sobre el territorio, su innovación y su localización en municipios afectados por la despoblación, el reto demográfico y el cierre de minas de carbón y centrales. Las pequeñas y medianas empresas también contarán con puntuación adicional.

En el transcurso de la Jornada, el representante de la Xunta de Galicia ha presentado sus próximas líneas de ayuda financiadas a través del Fondo de Transición Justa (FTJ) de la Unión Europea.

El Plan del FTJ para Galicia se estructura en seis áreas de intervención principales: descarbonización y renovación industrial de industrias tractoras; impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable; impulso a PYMES y proyectos empresariales tractores para la diversificación económica de los territorios; fomento de centros digitales de desarrollo de sistemas, monitorización, control de operaciones; y por último la promoción de iniciativas de formación y cualificación para la inserción laboral de desempleados afectados y formación en transición digital y verde.

Resultados del proceso participativo

El proceso de participación pública iniciado en julio de 2020 que tenía como objetivo captar e identificar iniciativas para generar un nuevo tejido productivo en la zona, permitió recopilar 75 ideas y propuestas de 56 actores entre los que se encuentran administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales, empresas, asociaciones, grupos de desarrollo local, etc.

De este porcentaje, alrededor del 64% podrían acceder a líneas de ayuda del ITJ ya en marcha como las destinadas a empresas. Adicionalmente, pueden beneficiarse de otras vías de apoyo económico gestionadas de manera centralizada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como sucede con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que puntúa especialmente la contribución a zonas de transición justa o reto demográfico.