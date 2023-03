El PP de Narón denuncia como «chapuza» la rehabilitación del Molino de Xuvia.

Según declara el PP de Narón en un comunicado ha habido » falta de coordinación y previsión por parte del actual gobierno de TEGA en Narón»; Tras las obras de rehabilitación del antiguo Molino de Xuvia y según explica el Portavoz del Partido Popular en Narón, Germán Castrillón, “la maquinaria no puede funcionar porque no tiene la canalización que permite que el agua llegue a las turbinas y que estas hagan girar las piedras; es decir, el molino no puede moler el grano para convertirlo en harina”.

Las deficiencias, según Castrillón, también se trasladan a “la puerta que comunica el agua con la turbina. Suele ir acumulando lodos”, aclara, “y por lo que se ve, no se contempla un mantenimiento adecuado y programado, por lo que tendrían que invertir más por una mala gestión”. El portavoz del PP en Narón recalca que “esta es otra chapuza más que nos intentaron ocultar. Nos parece lamentable que después de invertir más de 1.200.000 euros, ahora tenga que estar cerrado por hacer un proyecto incompleto, al no tener prevista la canalización delagua y la limpieza de los lodos para que el molino pueda cumplir sus funciones”.

A este respecto Germán Castrillón también incide en » la falta de diligencia, porque esta les obliga a encargar un nuevo proyecto para completar esos trabajos. Todo ello conlleva la solicitud de nuevas -y necesarias- autorizaciones a Augas de Galicia y a Patrimonio. Trámites que suponen, en el mejor de los casos, dos años más de retraso».

A la vista de esta situación, el candidato a la alcaldía de Narón por el Partido Popular está convencido de que “los vecinos necesitan un Gobierno transparente y capacitado, y no uno al que solamente le preocupa la propaganda y que no sabe gestionar el Concello de Narón”; «El molino de Xuvia, uno de los más grandes e importantes en España a mediados del siglo XIX, fue adquirido por el Concello en 2009 y en principio los trabajos de rehabilitación y musealización del mismo culminaron a finales del pasado año. La realidad está demostrando lo contrario», afirma Castrillón.