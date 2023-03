Entre nosotros- Revista General de Marina, libros, exposiciones y centenario de Julio Argüelles

Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor

UN MARINO FERROLANO TOMA LA DIRECCIÓN DE LA REVISTA GENERAL DE MARINA

Aunque creo que ya lo he dicho más de una vez, a lo largo de mi ya dilatada vida, entre otros, he sido asiduo recopilador de revistas de arte, y ya alcanzando un estimable número de ellas, procedentes de casi todo el mundo, y cedidas a la veterana Asociación de Artistas SAF, así como fundador y actual director de una dedicada a la poesia, debo decir que mantener una de estas revistas, cualquiera de ellas, es toda una aventura, y si me refiero a la prestigiosa «Revista General de Marina», que edita la Armada Española, desde por lo menos 1877, es mucho más, pues continua ahí, con su mismo formato, su misma filosofia, posiblemente con un muy reducido equipo de redacción, pero siempre, y como en cada singladura, renovando sus esfuerzos, para seguir manteniendose y haciendose cada dia más atractiva e interesante.

La citada publicación, que con miles de lectores y suscriptores en casi todas las partes del mundo, se viene afianzando hasta hoy, por el coronel de IM Francisco Javier Ayuela Azcárate, desde primeros del 2017 hasta estos dias, y por lo visto será relevado de su cargo, por pasar a la situación de retiro. La ha mantenido, como digo, llena de actualidad y mejorándola cada dia, en una labor seria, intelectual, activa y muy profesional, agradeciéndole, en mi calidad de lector/suscriptor, su inestimable trabajo, que por mi condición de periodista vocacional, sé valorar y que ligado a la misma, repito en mi calidad de lector, ya en 1977, entrevistaba a su director, el recordado coronel auditor, Amancio Landin Carrasco, para las páginas de El Ideal Gallego, con motivo del Centenario de dicha publicación. Una publicación que ahora será dirigida por el capitan de navio ferrolano Pedro José Sánchez Arancón perteneciente a la Promoción 386, siendo el nº dos de la misma, formada por 40 componentes, y en la que figuran, entre otros, los hoy capitanes de navio, Enrique Cubeiro o Rafael Maria Izquierdo.

El nuevo Director, al que le desamos los mayores aciertos, ha estado destinado entre otros, en la EUMC-Bruselas, Dirección General (Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa), habiendo pronunciado diferentes conferencias, como la titulada, entre otras, «La politica común de seguridad y defensa de la U.E. desde la perspectiva de España».

PASANDO REVISTA

Y hablando precisamente de esta veterana publicación, el actual tomo recibido reseña, entre otros, un interesnte trabajo escrito por el CN (r) Antonio Barro Ordovás , sobre «El desembarco inglés en Doniños/1800″. El CC Juan Díaz Rodríguez, escribe sobre «La fiscalización de la pesca en la alta mar». Sobre los Centros de Información y Combate, escriben, el TN Ignacio Rodríguez Ribas y el AN Jesús Fernández Guaza.

El CC Ramón Díaz Guevara Ante, aporta un interesante trabajo sobre «Utilización del espectro electromagnético como nuevfo espaio de competición militar» y el almirante (r) José Maria Treviño Ruiz, escribe sobre «La mujer en el arma submarina española«.

Por su parte, el CN (r) Marcelino González, en su habitual espacio La Mar en la Filatelia, nos dá cuenta del 120º aniversario de la Real Liga Naval Española.

La Revista nos informa de lo todo lo relacionado con las Marinas Mercantes y Deportiva, Construcción Naval, Puertos, Salvamento Maritimo, Oceannografia y medio ambiente marino, asi como temas de la Marina de Pesca, en amplia y detallada información a cargo del contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos.

En el apartado de Libros y Revistas, se nos informa, entre otros, del ejemplar titulado «La Batalla de El Callao. La increible historia del renacer de la Armada Española», comentado por el CN (r) y exdirector del Museo Naval de Ferrol, Bartolomé Cánovas Sánchez, reseñando notas sobre el autor Agustin Rodríguez González, Doctor en Historia por la Universidad Complutense, y la colaboración de los CC de NN (r) ferrolanos, Marcelino González y José Blanco Núñez, asi como por el CN (r) Mariano Juan Ferragut. «Una obra, –como dice el CN Cánovas–, en la que se narra, problablemente por primera vez y en un solo volumen, la gran proeza de cuatro grandes marinos, relatada por auténticos especialistas de la historia naval española«.

ROMÁNICO

Y sabiendo, en términos marineros, que «no hay mejor barco que un libro para llevarnos a tierras lejanas«, en este caso, es una excelente publicación titulada «Románico», que me envia mi apreciado amigo, el poeta orensano, aunque con raices en Vilagarcia, Augusto Guedes de Castro, y que como bien dice en su editorial «la nave de la revista continua con su singladura empujada por el viento de su triple objetivo: conocer, para divulgar y asi poder conservar«.

«Conservar, esa es nuestra misión, poder transmitir a las genraciones venideras lo que hemos heredado. Para ello, Románico pone a través de sus páginas su pequeña semilla, esperando que fructifique y se haga un árbol milenario que cobje a nuestras queridas piedras».

Y entre otros, señalamos los trabajos de Vanesa Lago Somoza, que escribe sobre «Recuerdos de una gran iglesia monástica: San Salvador de Albeos-Crecente-Pontevedra»» o la del Dr Arquitecto y Catedrático de Estructuras de la Universidad de La Coruña, Juan Pérez Varcárcel, en torno a «Notas sobre la estructura de las iglesias románicas: bóvedas de arista».

EXPOSICIONES

Y el pasado viernes, día 17, a partir de las siete de la tarde, en el Pazo da Cultura de Narón, se inauguró la exposición del joven pintor Andrés Gabarres , que en la que ofrece unas quince obras de su actual quehacer y aunque es muy joven y normalmente reside en Madrid, cuenta ya con interesantes galardones, puesto que su pintura muestra unos hallazgos plásticos de originales tratamientos, con una madurez, peso, equilibrio y expresividad. Andrés Gabarres, socio de la SAF, recrea la realidad circundante a base de alardes de color, poblando de matices y de tonalidades el paisaje, el bodegon, la figura…todo ello de abrumadora vitalidad. Suerte.

En Arzua, bajo la activa comisaria Cristina Carballedo, y en la Capela, muestra colectiva, bajo el titulo de «O Mosteiro. Arte relixioa contemporanea», se abrirá este dia 30 del actual, con obras de, entre otros, Acisclo Manzano, Roberto Marín, Corin Cervera, Barcón, Pedro Castro y Novais.

En Ferrol, en el Centro Cultural Municipal, el dia 21 del actual, a las 12.30 horas, inauguración de la exposición titulada «Ucrania, la guerra de los civiles», del periodista Luis de Vega. Por otro lado, a finales del presente mes de marzo, en la galeria de arte Platas, con la colaboración de la SAF, exposición de obras pìctóricas de los recordados artistas Imeldo Corral y Bello Piñeiro.

PREMIOS EJÉRCITO DEL AIRE

El Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio acaba de convocar sus Premios 2023, en su XLIV edición, en las siguientes disciplinas: Pintura, Aula Escolar Aeroespacial, Modelismo Aeroespacial, Investigación e Innovación Aeroespacial, Imagen Aeroespacial, articulos en la Revista de Aeronáutica y Astronáutica, Creación Literaria, Promoción de la Cultura Aeroespacial y Valores en el Deporte.

EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JULIO ARGÜELLES

Recordar que el próximo dia 2 de mayo, el que fué Presidente de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, capitán de la Marina Mercante, exDirector de la Escuela Superior de la Marina Civil, entre otros cargos, Julio Fernández Argüelles (1923—2002) se cumplirá el centenario de su nacimiento.

Lo recordamos como, entre otros aspectos, en su calidad de Presidente de BB AA de Galicia, como presentó en Ferrol, en sesión académica extraordinaria, celebrada el dia 24 de febrero del 2001, la propuesta al concello ferrolano para la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Conjunto Histórico del Arsenal y Castillos de la Ría de Ferrol.

Era una muy buena persona, un enamorado del arte, y un buen amigo de los amigos. Alguien inolvidable.