El sorteo ‘Mi día’ de la ONCE deja en Narón o en Fene un premio de 3.000 euros

El sorteo ‘Mi día’ de la ONCE celebrado el pasado lunes ha dejado en la localidad coruñesa de Narón un premio de 3.000 euros.

El vendedor de la ONCE José Carlos Allegue Moreno ha sido el encargado de llevar la suerte de la ONCE a Narón con un boleto que comercializó en su ruta de venta por la localidad. José Carlos señalaba a Galicia Ártabra que este lunes despachó boletos no sólo en Narón sino tambien en Fene y que posiblemente el boleto premiado lo vendio en la barraiada de San Valentín.

El sorteo ‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que puede elegirse una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años.