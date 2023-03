Rivas destaca en Cerdido la inversión del Gobierno en los municipios de reto demográfico

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se ha desplazado este miércoles, día 22 de marzo, hasta Cerdido para reunirse con su alcalde Benigno Galego y supervisar los proyectos financiados por el Gobierno en el municipio.

Entre estos proyectos figura la rehabilitación de la Casa de la Cultura, que contará con una ayuda de 461.243 euros de los fondos del Instituto de Transición Justa y que financiarán el 100% de las obras.

Además Cerdido cuenta también con una subvención de 484.800 fondos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) que cubre el 80% de la inversión total. Con estos fondos se llevará a cabo el cambio en las 1.064 farolas de las tres parroquias del ayuntamiento, la reparación de cambio de mandos y de tendidos de telegestión. Actualmente se ha ejecutado ya el 70% del cambio de farolas.

Este cambio supone un ahorro considerable no solo en el consumo sino también en el mantenimiento, además de una mejora en la iluminación.

Casa de la Cultura

En cuanto a la Casa de la Cultura, el proyecto de rehabilitación contempla una redistribución del edificio para acondicionarlo como centro de mayores, un centro de coworking dedicado al desarrollo y emprendimiento de empresas y un aula de formación general vinculada a programas formativos.

Estos programas estará centrados en mejorar las oportunidades laborales enfocados especialmente en las mujeres y en el desarrollo de actividades relacionadas con el coworking. Además, también se humanizarán los espacios exteriores.

Tal y como el alcalde le explicó a la subdelegada, en el municipio se ha incrementado la demanda de personas que solicitan un espacio en el que poder teletrabajar, sobre todo después de la pandemia, por lo que la creación del espacio coworking será de gran ayuda para los vecinos.

La Casa de la Cultura de Cerdido fue construida en 1992 y, tal y como se recoge en el proyecto, cuenta con una distribución poco funcional con espacios infrautilizados y problemas de accesibilidad. Con la futura rehabilitación se pretende corregir el deficiente confort térmico a causa de un mal aislamiento e impermeabilización de la envolvente así como de las instalaciones deterioradas con equipos poco eficientes.

Para la mejora constructiva y de la eficiencia energética del edificio se contempla la impermeabilización y aislamiento térmico de la cubierta y cerramientos; la disposición de nuevas carpinterías con mejores prestaciones térmicas; un sistema de climatización y agua caliente mediante bombas de calor; una instalación fotovoltaica para autoconsumo; nuevas instalaciones de electricidad, iluminación, fontanería, saneamiento, protección contra incendios y telecomunicaciones; y la implantación de un sistema de gestión informatizado del centro de día y del coworking.

La subdelegada del Gobierno ha hecho hincapié en la importancia de que gran parte de estos proyectos se desarrollen en municipios de reto demográfico como es el caso de Cerdido. Uno de los objetivos de estos fondos es conseguir atraer población a estos ayuntamientos que en los últimos años han sufrido un descenso en el número de habitantes.

La subdelegada ha aprovechado su visita a Cerdido para recordar la nueva convocatoria que abrirá el Gobierno para los 19 ayuntamientos de las comarcas de As Pontes y Meirama que se encuentran dentro del Convenio de Transición Justa y que repartirá 25 millones de euros para iniciativas en equipamientos municipales

Esta nueva oportunidad se suma a la adjudicación de 11,5 millones de euros para proyectos sociales, ambientales y culturales en 12 ayuntamientos de la provincia

Además de Cerdido, los fondos del convenio de Transición Justa llegarán a otros 11 ayuntamientos de la provincia afectados por los cierres de las centrales de As Pontes y Meirama. Cabanas, Ferrol, Moeche, Mañón, As Somozas, San Sadurniño, Ortigueira, As Somozas, Monfero, Cerceda, Ordes y Tordoia son otros de los municipios beneficiarios de estas ayudas.

Durante su visita a Cerdido, María Rivas también tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con dos agentes de Rural Tic, que estos días están desarrollando sus funciones en el municipio gracias al programa que el Ineco está llevando a cabo para apoyar la digitalización de los ayuntamientos rurales.

Apoyo al Geoparque

Durante su visita al ayuntamiento la subdelegada mostró el apoyo del Gobierno a la candidatura de Cabo Ortegal para alcanzar el reconocimiento de la Unesco como Geoparque y subrayó “el gran trabajo y esfuerzo que todos los ayuntamientos integrados dentro de la Asociación para la Gestión del Xeoparque habéis realizado para alcanzar esta más que merecida distinción”

Cerdido se beneficia actualmente del Plan de Sostenibilidad Turística Geoparque Cabo Ortegal, que desarrollan entre 2022 y 2024 los siete ayuntamientos que integran este geodestino (Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño) con una financiación de 1,5 millones de euros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con fondos del Plan de Recuperación.

Internet de alta velocidad

Durante su visita al municipio, María Rivas aprovechó para recordar que gracias al Plan de Recuperación del Gobierno 735 viviendas de Cerdido tendran acceso a internet con alta velocidad gracias al programa ÚNICO-Banda Ancha del Plan de Recuperación del Gobierno. Entre las dos convocatorias que ha sacado el Gobierno, en Cerdido se llevarán a cabo 144 proyectos.